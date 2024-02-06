Пожилого пешехода насмерть сбил внедорожник в Астане

Пешеход скончался на месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный департамент полиции

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Сообщается, что водитель автомашины «Nissan Qashqai» допустила наезд на 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

– Возбуждено уголовное дело по ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – отметили в полиции.

Департамент полиции Астаны призывает граждан соблюдать ПДД, пешеходам быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте, по возможности сопровождать пожилых людей.

Ранее лежавшего на дороге пешехода переехал автомобиль в Павлодарской области.