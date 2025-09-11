фото предоставлено организаторами

10 сентября 2025 года в Астане состоялась международная конференция «Достижение ЦУР с учетом интересов женщин с инвалидностью Центральной Азии», сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, данное мероприятие является завершающим этапом проекта Центрально-Азиатской Сети организаций женщин с инвалидностью, поддержанного Ассоциацией «Кюннюс» (Финляндия) в течение 20 лет.

Центральноазиатская сеть женщин с инвалидностью вместе с партнерами работает в направлении продвижения равенства, прав и возможностей женщин с инвалидностью.

В ее копилке – проекты, связанные с адвокацией прав женщин с инвалидностью на национальном и международном уровне, реализацией репродуктивных прав женщинами с инвалидностью, функционированием Школ независимой жизни для девушек с инвалидностью, изменением негативных стереотипов в отношении женщин с инвалидностью, защитой от насилия и разработкой образовательных программ по лидерству.

В ходе мероприятия был презентован опыт работы организаций женщин с инвалидностью Центральной Азии, представлен анализ по тематическим направлениям и рекомендации по достижению Целей устойчивого развития в контексте реализации прав женщин и девочек с инвалидностью.

«Цели устойчивого развития – это универсальная повестка, ориентированная на будущее. Однако их реализация невозможна без учета интересов уязвимых групп населения. Женщины и девочки с инвалидностью – это миллионы граждан по всему миру, которые должны иметь равный доступ к образованию, медицине, трудовой занятости и общественной жизни. В связи с этим наш общий долг – не допустить, чтобы кто-либо оставался вне внимания и возможностей», – сказала заместитель председателя Сената Ольга Перепечина.

Также своим мнением поделилась посол по особым поручениям МИД РК Алия Надиркулова.

«Продвижение принципов инклюзии и достижение Целей устойчивого развития остаются ключевыми приоритетами для Казахстана. Мы убеждены, что, объединив усилия государств, международных организаций и гражданского общества, можно построить инклюзивное общество, в котором женщины и девочки с инвалидностью имеют равные возможности для самореализации и активного участия во всех сферах жизни. Казахстан готов и впредь вносить свой вклад в это общее дело, оставаясь открытым для сотрудничества и обмена передовым опытом», – отметила она.

Мероприятие организовано Ассоциацией женщин с инвалидностью «Шырак», Центральноазиатской сетью женщин с инвалидностью совместно с МИД РК, Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Ассоциации «Кюннюс» и Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Конференция вносит значительный вклад в выполнение международных обязательств стран Центральной Азии, связанных с реализацией Целей устойчивого развития, положений Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Поддержка данного мероприятия также свидетельствует о вкладе ОБСЕ в продвижение приоритетов в области прав человека, гендерного равенства и инклюзии, закрепленных в решениях Совета министров ОБСЕ и в стратегических документах организации, таких как Хельсинский заключительный акт и План действий ОБСЕ по продвижению гендерного равенства 2004 года.