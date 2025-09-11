Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане

Безбарьерная среда
102
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе конференции был презентован опыт работы региональных организаций 

фото предоставлено организаторами

10 сентября 2025 года в Астане состоялась международная конференция «Достижение ЦУР с учетом интересов женщин с инвалидностью Центральной Азии», сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, данное мероприятие является завершающим этапом проекта Центрально-Азиатской Сети организаций женщин с инвалидностью, поддержанного Ассоциацией «Кюннюс» (Финляндия) в течение 20 лет. 

Центральноазиатская сеть женщин с инвалидностью вместе с партнерами работает в направлении продвижения равенства, прав и возможностей женщин с инвалидностью.

В ее копилке – проекты, связанные с адвокацией прав женщин с инвалидностью на национальном и международном уровне, реализацией репродуктивных прав женщинами с инвалидностью, функционированием Школ независимой жизни для девушек с инвалидностью, изменением негативных стереотипов в отношении женщин с инвалидностью, защитой от насилия и разработкой образовательных программ по лидерству.

В ходе мероприятия был презентован опыт работы организаций женщин с инвалидностью Центральной Азии, представлен анализ по тематическим направлениям и рекомендации по достижению Целей устойчивого развития в контексте реализации прав женщин и девочек с инвалидностью.

«Цели устойчивого развития – это универсальная повестка, ориентированная на будущее. Однако их реализация невозможна без учета интересов уязвимых групп населения. Женщины и девочки с инвалидностью – это миллионы граждан по всему миру, которые должны иметь равный доступ к образованию, медицине, трудовой занятости и общественной жизни. В связи с этим наш общий долг – не допустить, чтобы кто-либо оставался вне внимания и возможностей», – сказала заместитель председателя Сената Ольга Перепечина.

Также своим мнением поделилась посол по особым поручениям МИД РК Алия Надиркулова.

«Продвижение принципов инклюзии и достижение Целей устойчивого развития остаются ключевыми приоритетами для Казахстана. Мы убеждены, что, объединив усилия государств, международных организаций и гражданского общества, можно построить инклюзивное общество, в котором женщины и девочки с инвалидностью имеют равные возможности для самореализации и активного участия во всех сферах жизни. Казахстан готов и впредь вносить свой вклад в это общее дело, оставаясь открытым для сотрудничества и обмена передовым опытом», – отметила она.  

Мероприятие организовано Ассоциацией женщин с инвалидностью «Шырак», Центральноазиатской сетью женщин с инвалидностью совместно с МИД РК, Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Ассоциации «Кюннюс» и Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Конференция вносит значительный вклад в выполнение международных обязательств стран Центральной Азии, связанных с реализацией Целей устойчивого развития, положений Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Поддержка данного мероприятия также свидетельствует о вкладе ОБСЕ в продвижение приоритетов в области прав человека, гендерного равенства и инклюзии, закрепленных в решениях Совета министров ОБСЕ и в стратегических документах организации, таких как Хельсинский заключительный акт и План действий ОБСЕ по продвижению гендерного равенства 2004 года.

#Астана #ООН #инвалидность #женщины #реализация #ЦА #конвенция #ЦУР

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Не просто стратегия, а шанс
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]