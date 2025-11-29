В ходе диалоговой площадки с центральными государственными органами и акимами сельских округов, прошедшей в формате «вопрос–ответ» в столице, министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре правил аттестации педагогов, передает Kazpravda.kz
Во время встречи акимы сельских округов предложили автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру. Комментируя данное предложение, глава ведомства также отметила актуальность вопроса разработки учителями авторских программ, которая в последнее время широко обсуждается в обществе.
«Глава государства Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев поручил обеспечивать защиту и поддержку педагогов. Сегодня в этом направлении вносятся изменения в Закон «О статусе педагога». Министерство, учитывая предложения педагогического сообщества, прорабатывает вопрос пересмотра правил аттестации учителей. Среди актуальных тем — разработка учителями авторских программ. Что касается предложения автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру, я не поддерживаю его. В системе среднего образования квалификация педагога должна оцениваться по уровню его профессионального мастерства и качеству преподавания», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.
Министр также сообщила, что меры поддержки малокомплектных школ будут усилены. Для повышения качества образования в сельских населённых пунктах и повышения эффективности учебного процесса будут приниматься соответствующие меры. В этом направлении предусмотрены конкретные инициативы, направленные на привлечение педагогов и обеспечение им всесторонней поддержки.
Отметим, что на сегодняшний день в Министерство продолжают поступать многочисленные предложения от педагогического сообщества по совершенствованию правил аттестации.
В системе образования страны работают около 600 тысяч педагогов.