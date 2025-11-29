В ходе диалоговой площадки с центральными государственными органами и акимами сельских округов, прошедшей в формате «вопрос–ответ» в столице, министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре правил аттестации педагогов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Во время встречи акимы сельских округов предложили автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру. Комментируя данное предложение, глава ведомства также отметила актуальность вопроса разработки учителями авторских программ, которая в последнее время широко обсуждается в обществе.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев поручил обеспечивать защиту и поддержку педагогов. Сегодня в этом направлении вносятся изменения в Закон «О статусе педагога». Министерство, учитывая предложения педагогического сообщества, прорабатывает вопрос пересмотра правил аттестации учителей. Среди актуальных тем — разработка учителями авторских программ. Что касается предложения автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру, я не поддерживаю его. В системе среднего образования квалификация педагога должна оцениваться по уровню его профессионального мастерства и качеству преподавания», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Министр также сообщила, что меры поддержки малокомплектных школ будут усилены. Для повышения качества образования в сельских населённых пунктах и повышения эффективности учебного процесса будут приниматься соответствующие меры. В этом направлении предусмотрены конкретные инициативы, направленные на привлечение педагогов и обеспечение им всесторонней поддержки.

Отметим, что на сегодняшний день в Министерство продолжают поступать многочисленные предложения от педагогического сообщества по совершенствованию правил аттестации.

В системе образования страны работают около 600 тысяч педагогов.