Правила аттестации педагогов будут пересмотрены

Образование
7

В ходе диалоговой площадки с центральными государственными органами и акимами сельских округов, прошедшей в формате «вопрос–ответ» в столице, министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре правил аттестации педагогов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Во время встречи акимы сельских округов предложили автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру. Комментируя данное предложение, глава ведомства также отметила актуальность вопроса разработки учителями авторских программ, которая в последнее время широко обсуждается в обществе.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелұлы Токаев поручил обеспечивать защиту и поддержку педагогов. Сегодня в этом направлении вносятся изменения в Закон «О статусе педагога». Министерство, учитывая предложения педагогического сообщества, прорабатывает вопрос пересмотра правил аттестации учителей. Среди актуальных тем — разработка учителями авторских программ. Что касается предложения автоматически присваивать квалификационную категорию педагогам, окончившим магистратуру, я не поддерживаю его. В системе среднего образования квалификация педагога должна оцениваться по уровню его профессионального мастерства и качеству преподавания», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Министр также сообщила, что меры поддержки малокомплектных школ будут усилены. Для повышения качества образования в сельских населённых пунктах и повышения эффективности учебного процесса будут приниматься соответствующие меры. В этом направлении предусмотрены конкретные инициативы, направленные на привлечение педагогов и обеспечение им всесторонней поддержки.

Отметим, что на сегодняшний день в Министерство продолжают поступать многочисленные предложения от педагогического сообщества по совершенствованию правил аттестации.

В системе образования страны работают около 600 тысяч педагогов.

#Образование #аттестация #педагоги #Жулдыз Сулейменова

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Кубок мира-2026 от World Boxing
Общие страницы истории
Воспитание защитника Отечества
Различают только по погонам
Книги объединяют народы
Стартует первый падел-тур
Что едят наши дети?
Путь к лидерству и финансовой стабильности
О качестве и количестве военных кафедр
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Первые обучающие приложения на казахском для особенных дете…
Элементы дзюдо внедрят в работу «Келешек мектептері»
Делегация из Кыргызстана изучила опыт Satbayev University
Первые деньги поступили на счета частных школ – Минфин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]