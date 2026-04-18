Правила пользования мобильными телефонами обновили в казахстанской армии

В Министерстве обороны внесены изменения в приказ, регулирующий порядок вноса, выноса и использования технических средств служебного пользования (в том числе мобильных устройств), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Что изменилось:

Солдатам, курсантам и кадетам разрешён внос и вынос мобильных телефонов до места размещения (казармы) – в выключенном состоянии.

Пользование телефонами допускается в пределах своего подразделения (казармы), а также в военных госпиталях и медицинских подразделениях.

Время использования определяется командирами на местах — как правило, в личное время без ущерба для боевой подготовки и занятий.

Ранее военнослужащие могли пользоваться только кнопочными телефонами и строго в ограниченное время.

Изменения направлены на повышение бытовых условий и поддержание связи с близкими.