Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в ходе переговоров были затронуты вопросы укрепления культурно-гуманитарных отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«За последние годы проведено немало мероприятий, направленных на активизацию духовных связей наших народов. В прошлом году в Астане мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем открыли памятник Айкол Манасу. Сегодня в Бишкеке состоится открытие еще одного символа нашего братства – монумента «Золотой мост дружбы». Считаю, что это проявление особых чувств со стороны кыргызского народа к Казахстану. Благодарю уважаемого Президента и весь братский народ Кыргызстана», – заявил Глава государства на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, в прошлом году в рамках визита Президента Кыргызстана в Казахстан был достигнут ряд договоренностей, направленных на сближение молодежи двух стран. Одним из результатов является открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Оше.