Правительство Казахстана выделит кыргызским студентам 50 образовательных грантов

Президент,Образование
85
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе официального визита Президента Казахстана в Бишкек

Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в ходе переговоров были затронуты вопросы укрепления культурно-гуманитарных отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

«За последние годы проведено немало мероприятий, направленных на активизацию духовных связей наших народов. В прошлом году в Астане мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем открыли памятник Айкол Манасу. Сегодня в Бишкеке состоится открытие еще одного символа нашего братства – монумента «Золотой мост дружбы». Считаю, что это проявление особых чувств со стороны кыргызского народа к Казахстану. Благодарю уважаемого Президента и весь братский народ Кыргызстана», – заявил Глава государства на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, в прошлом году в рамках визита Президента Кыргызстана в Казахстан был достигнут ряд договоренностей, направленных на сближение молодежи двух стран. Одним из результатов является открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Оше.

«Правительство Казахстана выделяет кыргызским студентам 50 грантов, со следующего года их количество увеличится до 60. Накануне в Бишкеке начались Дни кино Казахстана и Третий молодежный форум. Эти мероприятия способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов. Отдельно в ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и спорта. В следующем году в Кыргызстане пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. Желаем успешного проведения этих масштабных соревнований и со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку», - заключил он.

#Касым-Жомарт Токаев #Кыргызстан #студенты #Акорда #гранты

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
О чем расскажут старинные карты
Навели порядок
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Культурный контекст в эпоху ИИ
Цифровые помощники учителей
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Металлы редкие – перспективы большие
К вершинам Алтайских гор
Нацпроект ускорит модернизацию
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Президент - о товарообороте с Кыргызстаном: Показатели обна…
Дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд подпи…
Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгос…
Президент – о Кыргызстане: У нас общая история, близкие тр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]