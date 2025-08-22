Об этом стало известно в ходе официального визита Президента Казахстана в Бишкек
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в ходе переговоров были затронуты вопросы укрепления культурно-гуманитарных отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«За последние годы проведено немало мероприятий, направленных на активизацию духовных связей наших народов. В прошлом году в Астане мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем открыли памятник Айкол Манасу. Сегодня в Бишкеке состоится открытие еще одного символа нашего братства – монумента «Золотой мост дружбы». Считаю, что это проявление особых чувств со стороны кыргызского народа к Казахстану. Благодарю уважаемого Президента и весь братский народ Кыргызстана», – заявил Глава государства на брифинге по итогам переговоров.
По его словам, в прошлом году в рамках визита Президента Кыргызстана в Казахстан был достигнут ряд договоренностей, направленных на сближение молодежи двух стран. Одним из результатов является открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Оше.
«Правительство Казахстана выделяет кыргызским студентам 50 грантов, со следующего года их количество увеличится до 60. Накануне в Бишкеке начались Дни кино Казахстана и Третий молодежный форум. Эти мероприятия способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов. Отдельно в ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и спорта. В следующем году в Кыргызстане пройдут 6-е Всемирные игры кочевников. Желаем успешного проведения этих масштабных соревнований и со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку», - заключил он.