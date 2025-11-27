В Үкімет үйі состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями (МФО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В заседании приняли участие представители Всемирного Банка (ВБ), Международной финансовой корпорации (МФК), Азиатского Банка Развития (АБР), Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), Евразийского Банка Развития (ЕАБР), Исламского Банка Развития (ИБР). По поручению Главы государства Координационный совет возглавил Премьер-министр. В состав Совета также включены заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерболат Досаев, председатель Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Открывая работу заседания, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил стратегическую роль международных финансовых институтов в реализации структурных реформ и внедрении передовых практик, направленных на качественный рост экономики.

«Переформатирование работы Координационного совета и механизмов взаимодействия с международными финансовыми организациями проводится по прямому поручению Президента страны. Это подчеркивает тот уровень внимания, которое государство уделяет сотрудничеству с авторитетными финансовыми институтами. У нас много совместно реализованных успешных проектов. Уверен, что можно сделать намного больше. Потенциал страны серьезный, и с вашей поддержкой, я думаю, мы сможем его в полной мере реализовать», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На повестке также – вопросы наращивания участия международных финансовых организаций в проектах, оказывающих мультипликативный эффект на экономику страны. Рассмотрены конкретные инициативы в области развития государственно-частного партнерства, вопросы самостоятельного привлечения средств регионами страны, а также ряд совместных с МФО проектов по дальнейшему раскрытию транспортного потенциала, масштабированию программ финансовой поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.

По вопросу применения механизма ГЧП отмечена новая редакция Закона «О государственно-частном партнерстве», нацеленная на внедрение механизма «программного ГЧП» для повышения качества проектов, сокращения сроков планирования и бюджетных расходов посредством оптимизации ряда процедур. Совместно с МФО на сегодня реализуются 7 масштабных проектов в сферах энергетики, здравоохранения, образования, водоснабжения и транспорта. В целом, заключено свыше 1 100 договоров ГЧП (включая завершенные), на общую сумму 2,7 трлн тенге.

Представитель Международной финансовой корпорации в Казахстане Зафар Хашимов озвучил предложения касательно дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, процедуры конкурсного отбора проектов, а также активного продвижения инвестиционных возможностей РК на международных площадках.

«Азиатский Банк Развития является партнером Казахстана и готов поддерживать Правительство в инициативах, в том числе по улучшению условий для государственно-частного партнерства. Значимым шагом мы считаем определение пула проектов ГЧП. Это помогает привлекать надежных инвесторов, что способствует усилению конкуренции на казахстанском рынке. Такой подход соответствует ранее данным рекомендациям АБР. Мы высоко оцениваем проактивную роль Центра ГЧП в продвижении этого важного этапа», — отметил директор представительства АБР Утсав Кумар.

Заместитель главы ЕБРР в РК Аскар Намазбаев поднял вопросы бюджетирования валютных рисков, сокращения административных барьеров, использования механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов и др.

С комментариями по поднятым вопросам выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, заместитель Руководителя Администрации Президента РК Ерболат Досаев.

Премьер-министр обозначил важность партнерства с международными финансовыми институтами в сфере ЖКХ, в том числе в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», а также в области развития цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта.

В ходе рассмотрения механизма самостоятельного привлечения финансирования для инвестиционных проектов городов республиканского значения участниками заседания отмечена последовательная работа Правительства по укреплению бюджетной самостоятельности регионов. Ряд налоговых поступлений передан с республиканского на местный уровень. В новом Бюджетном кодексе закреплены нормы, расширяющие финансовые полномочия местных бюджетов и повышающие их устойчивость. Возможность прямого заимствования средств международных финансовых институтов на сегодня имеется у Алматы. Подтверждение международным агентством Fitch кредитного рейтинга города на уровне «BBB+» также обеспечивает благоприятные условия для привлечения внешнего финансирования. Представители МФК и ЕБРР выразили готовность оказать поддержку в реализации экологических проектов Алматы.

Внимание уделено программе капитальных вложений НК «КТЖ» посредством привлечения заемного финансирования по инвестиционным гарантиям Всемирного Банка. Предусмотрены реконструкция, восстановление и ремонт сети ж/д путей, приобретение электроподвижного состава, включая локомотивы и пассажирские вагоны. Постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане Андрей Михнев отметил важность усиления транзитного потенциала страны и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку данной программе.

Обсуждены вопросы сотрудничества НИХ «Байтерек» и АБР в рамках программы «Өрлеу», направленной на стимулирование предпринимательской деятельности. По данной программе в следующем году планируется выделить дополнительные средства на финансирование МСБ по льготной ставке. Это обеспечит создание новых рабочих мест в регионах.

Правительство поддерживает крупные проекты, нацеленные на рост экономики и развитие экспортного потенциала страны, которые развивают вокруг себя пояс малого и среднего предпринимательства. При этом МСБ – основной источник занятости населения. В этой связи, как отметил Премьер-министр, широкий охват мерами поддержки МСБ остается приоритетом для государства. Поэтому важно не упускать из фокуса внимания данное направление работы.

«Президент и Правительство уделяют большое внимание эффективному взаимодействию с международными финансовыми организациями. Это позволяет государству реализовывать крупные проекты, рационально используя бюджетные возможности. У вас глобальное присутствие, вы видите, как те или иные вопросы решаются в разных государствах. Поэтому если будут рекомендации касательно улучшения бизнес-климата, привлечения инвестиций и других вопросов экономического плана, мы с удовольствием их примем. В целом, Правительство настроено на конструктивную работу со всеми финансовыми институтами», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр поручил руководителям государственных органов усилить контроль за качественной реализацией и целевым использованием займов от финансовых институтов. Министерству национальной экономики и другим структурам – проработать все высказанные инициативы и рекомендации.