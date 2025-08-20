В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению защищенных коммуникаций Правительством осуществляется переход на национальный мессенджер Aitu

Для обеспечения доступа граждан и представителей СМИ к актуальной информации о деятельности Правительства запущен официальный канал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службуКабмина.

Напомним, согласно решению Цифрового штаба под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова полный переход всех государственных служащих на мессенджер Aitu для обмена информацией, содержащих персональные данные, будет завершен до 15 сентября.

Подписаться на официальный канал Правительства РК можно в приложении Aitu по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что официальные новости Акорды будут также доступны в национальном мессенджере Aitu. Ссылка на канал: @aqorda_official.