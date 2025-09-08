Правительству предстоит внедрить ИИ в здравоохранение

Айман Аманжолова
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

«Государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения. В стране идет постепенная модернизация всего спектра медицинских объектов – от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до специализированных больниц», - сказал Глава государства.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 объектов и до конца текущего года ожидается ввод 115 объектов. В городах введены ряд крупных объектов здравоохранения, к примеру, онкологический центр в Астане, научный центр инфекционных болезней в Алматы.

При этом, как указал Президент, без бюрократической волокиты необходимо запустить уже построенные многопрофильные больницы в различных регионах и продолжить строительство новых подобных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках механизмов ГЧП. Тогда гражданам не будет нужды мигрировать в Астану.

Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, прежде всего, по развитию фармацевтической промышленности. Увеличение количества и ассортимента собственных лекарств – задача стратегической важности, особенно с учетом опыта недавней пандемии.

"Под вопросом остается финансовая устойчивость системы здравоохранения и эффективность мониторинга медицинских услуг. В условиях ограниченных финансовых ресурсов Фонд социального медицинского страхования фактически выполняет роль бюджетного регулятора, сдерживая расходы за счет усиленного контроля за поставщиками", - подчеркнул Президент.

 

 

