Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

«Государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения. В стране идет постепенная модернизация всего спектра медицинских объектов – от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до специализированных больниц», - сказал Глава государства.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 540 объектов и до конца текущего года ожидается ввод 115 объектов. В городах введены ряд крупных объектов здравоохранения, к примеру, онкологический центр в Астане, научный центр инфекционных болезней в Алматы.

При этом, как указал Президент, без бюрократической волокиты необходимо запустить уже построенные многопрофильные больницы в различных регионах и продолжить строительство новых подобных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках механизмов ГЧП. Тогда гражданам не будет нужды мигрировать в Астану.

Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, прежде всего, по развитию фармацевтической промышленности. Увеличение количества и ассортимента собственных лекарств – задача стратегической важности, особенно с учетом опыта недавней пандемии.