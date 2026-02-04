Правовая основа Справедливого Казахстана
Мухтар Толеген, ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова
Конституция – ядро правовой системы страны. Она определяет стратегические направления развития всех ветвей государственной власти, субъектов внешней и внутренней политики, а также задает основы регулирования ключевых отраслей права – административного, гражданского, уголовно-процессуального, трудового и других. Конституция – это прочный фундамент нашей государственности, стержень правовой системы и источник законов.