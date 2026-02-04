Правовая основа Справедливого Казахстана

Конституционная реформа
Мухтар Толеген, ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова

Конституция – ядро правовой системы страны. Она определяет стратегические направления развития всех ветвей государственной власти, субъектов внешней и внутренней политики, а также задает основы регулирования ключевых отраслей права – административного, гражданского, уголовно-процессуального, трудового и других. Конституция – это прочный фундамент нашей государственности, стержень правовой системы и источник законов.

Конституционные реформы, реализуе­мые по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, – это важный исторический этап, направленный на модернизацию политико-правовой системы. Предложенные Президентом концепции «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок» получили в проекте новой Конституции конкретное правовое содержание и определены как стратегический ориентир развития государства и общества. В ходе обсуж­дения поправок и изменений в текст действующей Конституции от партий, организаций, граждан поступило порядка 2 тыс. предложений. Все они были тщательно рассмотрены, и по итогам работы Конституционная комиссия предложила внести изменения в 77 статей Основного закона, то есть в 84% ее положений. Эта инициатива получила поддержку со стороны общества.

Вынесенный на общественное обсуж­дение проект Конституции не только пересматривает фундаментальные основы нашей государственности, но и открывает путь к переходу страны на новый качественный этап развития. Предлагаемые изменения и дополнения направлены на усиление защиты прав и свобод граждан, повышение открытости и ответственности институтов власти.

Главное ядро конституционных реформ – закрепление прав человека как высшей ценности государства. Это способствует формированию нового общественного договора, основанного на взаимном доверии между гражданином и государством. Как отмечает Президент, основная цель государства – служить народу, а Конституция должна стать правовой опорой этого принципа.

В проекте новой Конституции усилен баланс между ветвями власти и предусмотрены конкретные механизмы обеспечения верховенства закона. Формирование справедливой судебной системы, повышение самостоятельности местного управления, расширение участия граждан в процессах принятия решений – одни из ключевых направлений реформ. Возрастает роль института общенационального референдума, укрепляются возможности народа выражать свою политическую волю.

Считаю, что предлагаемый проект Конституции – чрезвычайно важный и ответственный шаг в истории Независимого­ Казахстана. Впервые на уровне Конституции четко и системно отражены принципы «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок». И это наглядный результат общественного запроса и требований времени. Эти принципы направлены на укрепление верховенства права, формирование справедливой системы управления и защиту прав и свобод граждан.

Отдельного внимания заслуживает новая редакция статьи 16-1, направленная на усиление гарантий прав граж­дан, включая принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, а также освобож­дения лица от обязанности доказывать свою невиновность. Если проанализировать статьи 17 – 21, становится очевидно, насколько существенно обновленные положения отличаются от прежней редакции. Поправки в целом ориентированы на защиту прав и достоинства каждого гражданина. Показательны, в частности, следующие формулировки: п. 20-1 «Честь и достоинство человека неприкосновенны и охраняются законом», п. 20-2 «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию».

Такая постановка вопроса – важное подтверждение того, что проект новой Конституции разработан с учетом мнения и интересов народа, а государство закрепляется как ответственный институт, призванный защищать права и законные интересы граждан. Принцип «Закон и Порядок» становится основным стержнем реформ, способствует сохранению общественной стабильности, повышению правовой культуры и укреплению доверия к государству.

Особое значение проект новой Конституции имеет и для сферы образования и науки. Университеты – важная среда, формирующая интеллектуальный потенциал страны, воспитывающая правовое сознание и гражданскую ответственность. Академическая свобода и плюрализм мнений напрямую созвучны ценностям, закрепляемым в проекте Основного закона.

Подводя итог, можно сказать: проект новой Конституции, инициированный Главой государства, – решающий шаг на пути построения Справедливого Казахстана. Судьба этого исторического документа будет определена общим решением граждан, принятым на общенациональном референдуме. Считаю, что активная позиция каждого гражданина в этом процессе – наша общая ответственность перед будущим страны. С уверенностью можно сказать: обновленный Основной закон станет прочной основой для устойчивого развития государства и построения справедливого общества.

