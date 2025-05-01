Мероприятие посвящено Дню единства народа Казахстана и проходит во Дворце «Жастар», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

«В рамках мероприятия проходит специальная выставка, представляющая культуру и искусство различных этносов, проживающих в нашей стране. Для посетителей выставки представители разных национальностей демонстрируют традиции, культуру, национальную кухню. Позже это мероприятие продолжит праздничный концерт. Также выступят приглашенный исполнитель казахской эстрады Ушкын Жамалбек и творческий коллектив Дворца «Жастар». Также у нас есть специальные номера, посвященные Году рабочих профессий и 80-летию Победы», - рассказала руководитель медиа отдела Дворца «Жастар» Дильназ Мурат.

Сегодняшнее мероприятие организовано Управлением культуры города Астаны.

На праздничном концерте выступят лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Зарина Божакова, Алибек Альмадиев и Татьяна Ким, а также специальный гость мероприятия Курмаш Махан.

«День единства народа Казахстана - праздник, ставший символом мирного и незыблемого государства, где представители разных этносов мирно живут под одной крышей. Он демонстрирует силу нашего национального единства, глубокое укоренение взаимного уважения и доверия в нашем полиэтническом обществе», – отметила Дильназ Мурат.

Выставка посвящена укреплению дружбы и согласия в обществе, популяризации богатого наследия национальных традиций.