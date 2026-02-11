На 12-м заседании Комиссии по конституционной реформе председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев высказал свою позицию относительно проекта новой Конституции, подготовленного на основе тысяч предложений и мнений, поступивших от общества, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В своем выступлении спикер отметил, что данный документ полностью отвечает актуальным запросам общества и учитывает требования и пожелания граждан.

«В ходе обсуждения были учтены тысячи предложений. Мы выносим на решение народа нашу новую Конституцию, которая определит дальнейший путь развития страны, новую модель взаимоотношений гражданина и государства, а также направления государственного управления», – сказал он.

По словам Серика Егизбаева, документ основан на принципах приоритета человека и его ценностей, баланса ветвей власти, верховенства закона и социальной справедливости.

Кроме того, спикер сообщил, что партия «Ауыл» провела масштабную разъяснительную работу по проекту Конституции в регионах страны.

«В Караганды, Кызылорде, Северо-Казахстанской области, Костанае, Кокшетау, Шымкенте и других регионах были организованы встречи с населением, и мнение граждан было полностью учтено», — отметил председатель партии «Ауыл».

По его словам, жители сел воспринимают предлагаемые изменения не как простые законодательные поправки, а как жизненно важные шаги, которые напрямую повлияют на их повседневную жизнь. В ходе встреч граждане выразили общее мнение о том, что судьбу этой инициативы должен определить народ, подчеркнув особую значимость утверждения документа посредством всенародного решения.