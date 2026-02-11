Председатель партии «Ауыл»: «новая Конституция отвечает запросу общества»

Конституционная реформа
117
Айман Аманжолова
корреспондент

На 12-м заседании Комиссии по конституционной реформе председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев высказал свою позицию относительно проекта новой Конституции, подготовленного на основе тысяч предложений и мнений, поступивших от общества, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

В своем выступлении спикер отметил, что данный документ полностью отвечает актуальным запросам общества и учитывает требования и пожелания граждан.

«В ходе обсуждения были учтены тысячи предложений. Мы выносим на решение народа нашу новую Конституцию, которая определит дальнейший путь развития страны, новую модель взаимоотношений гражданина и государства, а также направления государственного управления», – сказал он.

По словам Серика Егизбаева, документ основан на принципах приоритета человека и его ценностей, баланса ветвей власти, верховенства закона и социальной справедливости.

Кроме того, спикер сообщил, что партия «Ауыл» провела масштабную разъяснительную работу по проекту Конституции в регионах страны.

«В Караганды, Кызылорде, Северо-Казахстанской области, Костанае, Кокшетау, Шымкенте и других регионах были организованы встречи с населением, и мнение граждан было полностью учтено», — отметил председатель партии «Ауыл».

По его словам, жители сел воспринимают предлагаемые изменения не как простые законодательные поправки, а как жизненно важные шаги, которые напрямую повлияют на их повседневную жизнь. В ходе встреч граждане выразили общее мнение о том, что судьбу этой инициативы должен определить народ, подчеркнув особую значимость утверждения документа посредством всенародного решения.

«В этой связи хочу отметить важный момент: на встречах граждане единогласно говорили: Настало время утвердить этот документ решением народа. Поэтому предлагаю вынести проект Конституции на всенародный референдум. Призываю всех соотечественников поддержать нашу новую Конституцию!» — подытожил своё выступление Серик Егизбаев.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Усилить гарантии прав и свобод
Два финала – два триумфа
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
Решение примет народ
Итальянские высоты и столичный смотр
Поэзия – вне времени
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Откуда страх перед вышкой?
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
США направят своих военных в Нигерию
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

В проекте новой Конституции уточнены переходные положения –…
Молодежь Казахстана выступила в поддержку проекта новой Кон…
Разработка документа состоялась на высоком организационном …
Горняки и металлурги поддерживают конституционную реформу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]