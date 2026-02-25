Представители Общенациональной коалиции провели встречу с волонтерами и молодежью Петропавловска

Конституционная реформа
107
Айман Аманжолова
корреспондент

В Qyzyljar Creative Center члены Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» провели встречу с волонтерами и молодежью Петропавловска, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Участие приняли Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации, заместитель председателя комиссии по конституционной реформе Аида Балаева, а также депутаты Парламента Республики Казахстан, представители Конституционной Комиссии, общественных и молодежных организаций.

В ходе встречи были обсуждены ключевые положения проекта новой Конституции, выносимого на республиканский референдум, назначенный на 15 марта.

Аида Балаева особо подчеркнула значение креативных индустрий в новой модели развития страны и отметила, что соответствующие приоритеты нашли отражение в проекте новой Конституции.

«Развитие креативных индустрий – один из приоритетов государственной политики, находящийся на особом контроле Главы государства. Данное направление также нашло отражение в проекте новой Конституции Казахстана. На уровне основного закона утверждена защита интеллектуальной собственности. Это подтверждает признание креативной индустрии как самостоятельного и экономически значимого сектора экономики. И я вижу глубокий символизм в том, что нашу встречу мы проводим в здании Qyzyljar Creative Center – одного из самых первых креативных хабов Казахстана. В целом Новая Конституция закрепляет переход к модели развития, в центре которой находятся образование, наука, культура и инновации. Государство обозначает стратегический выбор в пользу человеческого капитала и интеллектуального потенциала граждан», - сказала зампремьера.

Заслуженный артист Республики Казахстан Ерик Жолжаксынов отметил значимость новой Конституции как отражения исторических ценностей и ориентиров будущего развития страны, подчеркнув особую роль молодежи в этом процессе.

«Новая Конституция закрепляет нашу свободу и независимость — те ценности, о которых мечтали наши предки. Это прежде всего свобода человека. Будущее страны сегодня напрямую связано с вами, с молодежью. Наша Конституция — это масштабный проект, определяющий дальнейшее развитие государства, и мы возлагаем на него большие надежды. Поэтому важно, чтобы вы внимательно ознакомились с ее содержанием», - сказал он.

Значимость новой Конституции как документа, ориентированного на будущее развитие страны, подчеркнув активную роль молодежи и волонтерского движения в общественных процессах отметила председатель Молодежного крыла «Jastar Ruhy» Акерке Искандерова.

«Новая редакция Основного закона направлена на адаптацию страны к будущему и к требованиям новой эпохи. Мир стремительно меняется, и вместе с ним должны развиваться и мы. И главной движущей силой этих изменений является молодежь. Часто говорят, что молодежь — это будущее страны, но я хочу подчеркнуть: молодежь — это и есть настоящее. Потому что именно от наших сегодняшних действий формируется завтрашний день», - сказала Акерке Искандерова.

По итогам встречи участники подчеркнули важность активного участия молодежи в общественно-политических процессах, отметив, что осознанный выбор на Референдуме станет вкладом в формирование справедливого и прогрессивного будущего страны.

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Учебник как инструмент успеха
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Навестили ветерана-долгожителя
Жемчужина региона
Армия открыла двери в вузы
Не все готовы к встрече вешних вод
И дамба есть, и проблемы остались
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Две бронзы от мушкетеров
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Когда земля – на вес золота
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Сахарный завод работает стабильно
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Глава Сената обсудил проект новой Конституции с общественно…
В СКО обсудили предстоящий референдум и ценностные ориентир…
Коллектив Петропавловского электротехнического завода подде…
Аида Балаева: В новой Конституции человеческий капитал четк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]