Представители сферы культуры обсудили новый проект Конституции

Конституционная реформа
131
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялось обсуждение проекта новой редакции Конституции с участием представителей профессионального культурного сообщества. Мероприятие прошло в рамках широкого общественного диалога, направленного на всестороннее рассмотрение ключевых положений обновленного Основного закона страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

В обсуждении приняли участие вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков, руководители и специалисты национальных учреждений культуры, искусства, архивного и образовательного профиля. В ходе выступлений были обозначены основные подходы к конституционным преобразованиям, затрагивающим вопросы защиты прав и свобод граждан, сохранения историко-культурного наследия и укрепления духовных ценностей общества.

Особое внимание было уделено роли культуры и гуманитарной сферы в формировании общественного сознания, развитии гражданской ответственности и укреплении национальной идентичности в условиях обновления конституционных основ государства.

Как отметила директор Национального архива Республики Казахстан Сагила Нурланова, проект новой редакции Конституции имеет стратегическое значение для дальнейшего развития страны и открывает новые возможности для применения современных технологий в сфере сохранения культурного наследия.

«Проект новой редакции Конституции – это не просто очередной документ, а основа нового общественного договора между государством и гражданином. Для нашей страны это исключительно важный этап. Сегодня представители сферы культуры активно работают над сохранением и передачей культурного и исторического наследия будущим поколениям, в том числе с применением цифровых решений и новых технологий, предусмотренных статьями 3 и 40 Конституции. В объявленный Главой государства Год искусственного интеллекта и цифровизации мы последовательно реализуем требования Основного закона, используя современные инструменты и подходы», – подчеркнула она.

По итогам обсуждения участники выразили единую поддержку проекту новой редакции Конституции Республики Казахстан, отметив его актуальность, соответствие общественным ожиданиям и ориентацию на долгосрочное развитие страны.

 

