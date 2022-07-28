"Выловили и бросили в воду": озвучена предварительная причина "гибели" рыб в Балхаше

Факт гибели рыб в озере Балхаш прокомментировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

27 июля 2022 года на странице в социальной сети Instagram была опубликована видеозапись о гибели рыб в месте впадения реки Каратал в озеро Балхаш в районе села Копбирлик Каратальского района Жетысуской области.

28 июля 2022 года Рабочая группа из представителей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, специализированной природоохранной прокуратуры Жетысуской области, оперативной службы по охране природы акимата области, управления местной полицейской службы Департамента полиции Жетысуской области и Департамента экологии по Жетысуской области выехала на место обнаружения погибшей рыбы.

«По неподтверждённой информации, данная рыба была незаконно выловлена неизвестными лицами и в последующем выброшена в воду по причине невозможности сбыта, а также ухудшения ее качества в связи с ненадлежащим хранением из-за жаркой погоды в регионе», – заявили в Минэкологии.

Более подробная информация будет сообщена дополнительно по результатам выезда членов Рабочей группы, заверили в ведомстве.