Драма рассказывает о жизненном пути олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова, родившегося в Туркестане.

Премьера спектакля «Бекзат» состоится с 9 по 12 октября, начало в 19:00.

Премьера спектакля «Бекзат» состоится с 9 по 12 октября, начало в 19:00.

В спектакле речь идет не только о победах на ринге, но и о переживаниях и волнениях матери, надежде отца, чувстве первой любви.

Автор идеи спектакля — Асылхан Тулепов, руководитель проекта — Айгерим Бозщина. Автор пьесы — Куат Эжембек, режиссер-постановщик — Карло Шакалуга.

Первые шаги Бекзата в боксе начались под руководством его тренера Нурлана Жумабаева. Позже он вышел на международную арену при поддержке известных тренеров национальной сборной Александра Апачинского и Турсынгали Едилова. В преддверии Олимпиады спортсмен перенимал опыт прославленных спортсменов нашей страны Ермахана Ибраимова, Болата Жумадилова, Мухтархана Дилдабекова.

Бекзат Саттарханов погиб в автокатастрофе в 2000-ом году. В памяти казахстанцев он навсегда остался 20-летним спортсменом, завоевавшим "золото" на Олимпиаде в Сиднее в 2000-ом году.