Премьера спектакля «Бекзат» состоится в Туркестанском музыкально-драматическом театре

Культура
92
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Драма  рассказывает о жизненном пути олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова, родившегося в Туркестане.

фото пресс-службы облакимата

Спектакль поставлен к 45-летию со дня рождения боксера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

Премьера спектакля «Бекзат» состоится с 9 по 12 октября, начало в 19:00.

Драма  рассказывает о жизненном пути олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова, родившегося в Туркестане. Это первая  премьера юбилейного V театрального сезона Туркестанского музыкально-драматического театра.  

В спектакле речь идет не только о победах на ринге, но и о переживаниях и волнениях матери, надежде отца, чувстве первой любви.

Автор идеи спектакля — Асылхан Тулепов, руководитель проекта — Айгерим Бозщина. Автор пьесы — Куат Эжембек, режиссер-постановщик — Карло Шакалуга.

Первые шаги Бекзата в боксе начались под руководством его тренера Нурлана Жумабаева. Позже он вышел на международную арену при поддержке известных тренеров национальной сборной Александра Апачинского и Турсынгали Едилова. В преддверии Олимпиады спортсмен перенимал опыт прославленных спортсменов нашей страны Ермахана Ибраимова, Болата Жумадилова, Мухтархана Дилдабекова.

Бекзат Саттарханов погиб в автокатастрофе в 2000-ом году. В памяти казахстанцев он навсегда остался 20-летним спортсменом, завоевавшим "золото" на Олимпиаде в Сиднее в 2000-ом году. 

#культура #премьер #театр #Бекзат Саттарханов

Популярное

Все
Экс-гендиректора компании экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
В Иране готовятся к деноминации национальной валюты
Три медали завоевала на ЧА команда Казахстана по артистическому плаванию
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт Ата»
Число жертв обрушения школы в Индонезии выросло до 52
Жестокое преступление 23-летней давности раскрыли в Акмолинской области
Профильные классы открываются в казахстанских школах
Около полусотни людей стали жертвами оползней в Непале
Цены на золото побили исторический максимум
Беркутчи из области Абай занял третье место на чемпионате Азии
Новый тайфун обрушился на Китай
Эксперты при МНЭ обсудили новую проактивную экономическую политику
Около тысячи человек оказались заблокированными на Эвересте
Казахстанская дзюдоистка завоевала «серебро» юниорского ЧМ в Перу
Алтай Али освобожден от должности председателя Комитета автотранспорта МТ РК
В Кызылорде – футбольный бум
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
С «бронзой» завершил Алан Курмангалиев турнир по настольному теннису в Китае
Лицензии для добычи полезных ископаемых незаконно оформляли в Павлодаре
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Новая эра в истории казахского языка
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
По-казахски: как новый тренд покоряет Казнет
Наши шахматисты выиграли командный зачет
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Какие участки дорог перекроют в Астане

Читайте также

Беркутчи из области Абай занял третье место на чемпионате А…
Объявлены победители международного кинофестиваля «Коркыт А…
Премьера "Риголетто" в постановке звездной команды собрала …
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]