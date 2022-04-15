Преподавание истории в школах и вузах: что изменится, рассказал глава МОН

Что изменится в преподавании истории в школах и вузах Казахстана, рассказал на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazpravda.kz.

Ранее в Петропавловске прошел Съезд учителей истории. Вместе с более чем 300 учителями истории в работе съезда приняли участие ученые-историки, методисты, руководители НИИ и ряда вузов.

Участники детально и открыто обсудили проблемы улучшения содержания типовых учебных программ и учебников, а также системы оценивания учебных достижений школьников, подготовки учителей истории в вузах и повышения квалификации преподавателей, рассказал министр.

Он перечислил основные предложения историков. Так, они предлагают в 5 классе вернуть рассказы по истории Казахстана, доступные для школьников данного возраста, которые ранее уже были в школьной программе.

Обновить содержание учебных программ по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история».

«Сейчас основной курс истории Казахстана завершается в 9 классе, а в 10-11 классах изучаются, в основном, проблемные вопросы, соответственно, учителя и ученые предложили полноценно изучать историю с древности и до современности с 6-го по 11-й классы», – пояснил Аймагамбетов.

Прозвучало предложение изменить распределение материала по классам.

«Взять, например, 6 класс. С 2016 года программа только одного 6 класса охватывала почти 12 веков.

Кстати, очень значимые исторические периоды, начиная с VI века по начало XVIII века. Этот важнейший период истории Великой степи включает эпоху тюркских государств, Золотой Орды и собственно Казахского ханства, который теперь предложено изучать не один класс, а распределить программный материал для изучения по двум классам, чтобы обеспечить полноценное изучение материала.

Эти предложения считаю важными, и они будут дополнительно рассмотрены экспертной группой по обновлению программ», – заверил министр.

Аймагамбетов детально остановился на уже принятых решениях.

Так, учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны.

В вузах отныне будет преподаваться дисциплина «История Казахстана» вместо дисциплины «Современная история Казахстана», то есть программа охватит и другие периоды истории.

«Теперь историки, которые обучались по научному профилю, смогут пройти курсы переподготовки и затем также преподавать в школе.

Вносятся изменения по оцениванию, итоговая аттестация будет проходить в устной и письменной формах, а не только письменно, как было ранее. СОРы могут проводиться или устно, или письменно по усмотрению учителя», – сообщил министр.

В Петропавловске открываются филиалы НИИ «Институт археологии имени А. Маргулана» и «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова», и там же будут организованы масштабные археологические исследования, добавил глава МОН.