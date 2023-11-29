"Препятствует расследованию" – полиция об алматинке, заявившей об изнасиловании ее сына в элитной школе

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новые подробности по делу о возможном изнасиловании первоклассника в международной школе Алматы рассказали в полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Напомним, мать ученика 1 класса международной школы в Алматы записала видеообращение, где заявила о надругательстве над ее сыном.

Уголовное расследование по части 4 статьи «Насильственные действия сексуального характера» продолжается.

Сегодня в полиции Алматы заявили, что мать препятствует расследованию возможных противоправных действий в отношении ее сына.

«Женщина 14 сентября сообщила в полицию, что неизвестный надругался над ее ребенком в международной школе города Алматы.

В тот же день следователь возбудил уголовное дело с вынесением постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы.

На следующий день ребенка осмотрела комиссия экспертов, которые каких-либо повреждений, в том числе следов насилия, не обнаружили. В то же время комиссия заявила ходатайство о привлечении специалиста по проктологии со специальным медицинским оборудованием. Однако мама, самостоятельно обратившись с ребенком к специалисту-проктологу частной клиники, в дальнейшем отказалась от прохождения экспертизы», – отметили в полиции.

В рамках расследования изъяты записи с камер видеонаблюдения как внутри, так и по периметру школы. По этим записям установлено, что с 11 по 14 сентября ребенок 57 раз посещал уборную школы продолжительностью по 2-3 минуты. Не зафиксировано, чтобы с ним одновременно уборную посещали другие люди.

Допрошенные работники школы и одноклассники отрицают какое-либо давление и насилие к мальчику. 

«По делу проведены судебно-биологическая и молекулярно-геномная экспертизы, по заключениям которых на нижнем белье и брюках мальчика обнаружили бионаслоения, принадлежащие только ему самому. Иных следов не обнаружено.

Не согласившись с выводами экспертиз, заявительница со своими адвокатами заявили ходатайство о предоставлении ими независимых специалистов. Однако до настоящего времени данные этих специалистов они не предоставили, что препятствует назначению дополнительных экспертиз, в том числе с учетом их вопросов.

Более того, заявительница будучи неоднократно уведомленной категорически отказывается приводить сына на допрос с участием психолога.

В этой связи по делу также не представляется возможным провести иные следственные действия, имеющие значение для правильного разрешения дела», – заявили в полиции.

Несмотря на препятствия со стороны заявительницы, расследование продолжается.

Решение по уголовному делу будет принято по согласованию с надзорным органом в рамках трехзвенной модели уголовного процесса.

 

#дети #полиция #расследование #изнасилование #Алматы

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