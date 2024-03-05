Преступные группы вымогателей задержаны в регионах РК

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство внутренних дел сообщило о пресечении групповых вымогательств. С начала года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД выявлено и пресечено более 130 таких фактов, в том числе совершенных преступными группировками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 8 февраля на автодороге Астана – Павлодар были задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области по подозрению в совершении тяжких преступлений. К примеру, они насильно посадили в машину двоих знакомых, вывезли на квартиру, избивали, угрожали оружием и удерживали двое суток, отобрав при этом 300 тысяч тенге и сотовый телефон. Более того, требовали еще один миллион тенге. Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с 5 этажа. Он выжил, но получил множественные переломы. Подозреваемые, посадив второго потерпевшего в машину, пытались скрыться, но по дороге были задержаны. По данному факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В Уральске полицейскими задержана преступная группа из числа студентов колледжа, которые совершали вымогательства, грабежи и мошенничества. По данному факту расследуется 8 уголовных дел и принимаются меры по установлению их причастности к другим преступлениям.

В Акмолинской области предотвращена разборка между двумя молодежными группировками. На месте происшествия обнаружено и изъято травматическое и холодное оружие, дубинки, а также металлические и деревянные предметы, приспособленные для нанесения ударов. Расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

– По всем указанным фактам подозреваемые задержаны. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Уважаемые граждане, если вы столкнулись с преступными посягательствами со стороны криминальных групп, незамедлительно обращайтесь в полицию. Мы гарантируем конфиденциальность вашей информации и сделаем все, чтобы защитить вас и обеспечить вашу безопасность, – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

 

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