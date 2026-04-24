Президент анонсировал проведение международного фестиваля ИИ-кино

Глава государства в ходе выступления на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup подчеркнул, что осенью в Казахстане состоится еще одно знаковое международное событие – Astana AI Film Festival, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений. В то же время надо учитывать и некоторые пессимистические прогнозы, которые утверждают, что искусственный интеллект, по сути, уничтожит креативную индустрию, во всяком случае, в таком виде, в котором она сейчас существует. Поэтому нужно улавливать все тенденции и умелым образом адаптироваться к ним. Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что процесс цифровизации и тотальное внедрение искусственного интеллекта открывают путь к масштабным преобразованиям.

«Поэтому мы уделяем особое внимание повышению компетенций граждан и обучению их цифровым навыкам. На сегодняшний день уже более 650 тысяч студентов обучаются по программе Al Sana. В ближайшей перспективе требуется подготовить еще 100 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта и deeptech-технологий. В этом году в стране ожидается важное событие в научно-образовательной сфере. Будет открыто технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта. Сейчас перед нами стоит первоочередная задача: взращивать квалифицированные кадры для этой отрасли. Необходимо привлекать талантливую молодежь и создавать ей условия для качественного образования. Крайне важно также поддерживать перспективные технологические проекты и компании. Безусловно, систематическая работа в этом направлении придаст мощный импульс развитию всей страны», – сказал Глава государства.

Кроме того, Президент заявил, что именно на подобных турнирах выявляются таланты, отличающиеся острым умом и глубокими познаниями.

«Представительные и отличающиеся насыщенным содержанием состязания открывают возможности для широкой популяризации ценностей саморазвития, креативности и любознательности, а также для формирования новой технологической культуры. В конкурсе Alem.ai battle приняли участие школьники, студенты, молодые ученые и IT-специалисты, которые активно обменивались опытом и поддерживали друг друга. В ходе соревнований наши таланты представили инновационные решения в сферах здравоохранения, образования и обучения моделям ИИ. Поэтому данный турнир можно по праву назвать состязанием передовых идей. Уверен, что такие конкурсы станут мощным стимулом для вашего профессионального роста и откроют возможности для реализации значимых проектов, востребованных как в нашей стране, так и во всем мире», – отметил Глава государства.

Также он добавил, что особое значение также имеет конкурс AI Governance Cup, в ходе которого были представлены передовые инициативы, направленные на интеграцию ИИ в систему государственного управления.

Среди них можно выделить цифровые решения по автоматизации системы медицинского скрининга, обеспечению интеллектуального прокурорского надзора и сопровождению преподавательской деятельности. Все эти разработки не должны остаться на уровне идей или пилотных проектов.