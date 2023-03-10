Президент Еврокомиссии намерена приехать в Казахстан

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что в этом году ожидается визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Роман Василенко на брифинге в СЦК проинформировал, что в ноябре прошлого года премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья. Документ будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

"В продолжение этой высокой динамики мы ожидаем президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с визитом в текущем году, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между РК и ЕС", – отметил замглавы МИД Казахстана.