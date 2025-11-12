Президенты Казахстана и России открыли XXI Форум межрегионального сотрудничества

Президент
101

Главы государств в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Нынешний форум посвящен теме «Рабочие профессии – драйвер роста экономики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран.

«На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реализуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах формируются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре», - сказал он. 

По словам Токаева, взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост.

«Россия – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 млрд долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики. Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции», - говорит Глава государства.

Президент подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран.

«2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования. Мировой опыт показывает, что страны, которые последовательно инвестируют в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию», - продолжил он.

По словам Президента, ИИ, тотальная цифровизация и автоматизация многих производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда.

 «В таких стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран», - говорит он.

Президент заявил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.

#Казахстан #Россия #форум

