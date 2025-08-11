Президент Кыргызстана не подписал закон об отмене уголовной ответственности за многоженство

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Закон был принят Жогорку Кенешем 25 июня 2025 года

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Президент Садыр Жапаров с возражениями вернул в Жогорку Кенеш Закон КР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», инициированный двумя депутатами Жогорку Кенеша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Закон был принят Жогорку Кенешем 25 июня 2025 года.

Основной нормой данного Закона является признание утратившей силу статью 176 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, предусматривающую уголовную ответственность за двоеженство или многоженство.

Возражения были подготовлены на основании заключений Акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции и Аппарата Конституционного суда Кыргызской Республики.

Отмечается, что сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызской Республики, а также демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи, закрепленного в Конституции Кыргызской Республики и законах.

#закон #Кыргызстан #многоженство

