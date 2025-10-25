Президент: "Мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее"

Президент
127

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Приняв 35 лет назад Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства.

С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене", - говорится в тексте поздравления.

Вместе с тем, отметил президент, перед Казахстаном стоят более масштабные задачи.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа. Укореняя в обществе принцип «Закон и Порядок», идеологию «Таза Қазақстан», ценности патриотизма и солидарности, трудолюбия и ответственности, культ знаний и профессионализма, мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее.

У каждого поколения своя миссия. Наш общий долг – следуя заветам предков, всесторонне укреплять нашу священную Независимость, превратить Казахстан в развитое, прогрессивное, справедливое государство.

Убежден, благодаря усердному труду, взаимной поддержке и, главное, единству мы успешно реализуем все намеченные планы и покорим новые вершины.

Будущее нашей Родины – в руках каждого из нас!

Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казахстана!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" – говорится в поздравлении.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День Республики

