Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Республики

Фото: Акорда

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Приняв 35 лет назад Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства. С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене", - говорится в тексте поздравления.

Вместе с тем, отметил президент, перед Казахстаном стоят более масштабные задачи.