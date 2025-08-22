Президент наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»

Президент
141

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Садыра Жапарова настоящим лидером и опытным политиком, ведущим кыргызский народ к прогрессу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Мы высоко ценим Ваш неустанный труд на пути к процветанию Кыргызстана. Благодаря Вашей взвешенной политике страна вступила в новый этап развития. Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы роста. По Вашей инициативе реализуются новые крупные проекты в различных сферах. Масштабные преобразования осуществляются в социальной сфере, а также в системе науки и образования. Все это, несомненно, укрепит экономику Кыргызстана и повысит его авторитет на международной арене. Ваши дальновидные шаги способствовали укреплению мира и стабильности в регионе. Абсолютно уверен, что под Вашим мудрым руководством братский кыргызский народ достигнет еще больших высот, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане искренне рады достижениям Кыргызстана.

– Братские казахский и кыргызский народы издревле связывают общие судьба, история и традиции. У нас схожие языки, менталитет и образ жизни. Сегодня между нашими странами установлены отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Крепнут наши союзнические связи. Динамично развивается стратегическое партнерство между двумя государствами, и Вы вносите в это неоценимый вклад. Благодаря нашим совместным усилиям казахско-кыргызское взаимодействие получило новый импульс. Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегического партнерства. Важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют нашу дружбу. В нынешнее неспокойное время объединение усилий имеет особое значение, поскольку наша нерушимая общность – это наше бесценное богатство. У выдающегося кыргызского акына Токтогула Сатылганова есть запоминающиеся слова: «Жақсы адамның белгісі – ел қамы үшін күйінер» («Достойный человек – тот, кто переживает за судьбу своего народа»), – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в Казахстане хорошо знают, что Садыр Жапаров упорно трудится на благо кыргызского народа, вносит огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами.

– Поэтому я принял решение наградить Вас высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран». Эта награда – знак особого уважения и искренней признательности Казахстана Вам и всему кыргызскому народу, – заключил Глава государства.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Республики Казахстан и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к кыргызскому народу.

Он также отметил, что этот жест свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, выразив уверенность в том, что сотрудничество, выдержавшее испытание временем, будет укрепляться и в дальнейшем.

#Казахстан #Токаев #награда #Кыргызстан #Жапаров

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
О чем расскажут старинные карты
Навели порядок
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Культурный контекст в эпоху ИИ
Цифровые помощники учителей
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Металлы редкие – перспективы большие
К вершинам Алтайских гор
Нацпроект ускорит модернизацию
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Президент почтил память Чингиза Айтматова
Токаев начал свой визит в Кыргызстане с мемориального компл…
Касым-Жомарт Токаев вручил Танзиле Нарбаевой орден «Достық»
Наводнение в Пакистане: Токаев выразил соболезнования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]