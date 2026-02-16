Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»

Балтагул - первый казахстанский профессиональный сумоист

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с казахстанским борцом Ерсином Балтагулом, добившимся больших успехов на родине сумо – в Японии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент поздравил спортсмена с завоеванием на Кубке Императора в 2025 году титула «маэгасира» – высокого ранга в борьбе сумо, а также с получением специального приза «Канто-сё» (боевой дух) по итогам соревнований.

Глава государства назвал данную награду результатом упорства и трудолюбия сумоиста. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня растет число наших молодых соотечественников, которые успешно представляют страну за рубежом. По его словам, государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта.

– В ходе визита в Японию я заметил, что Вас знают и уважают многие: от Императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, Вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю Вам особую благодарность, – отметил Глава государства.

В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил Президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами.

– Как гражданин Казахстана я поставил перед собой цель – достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии, население которой превышает 120 миллионов человек. Я делаю все, чтобы достичь этой цели. Хотел бы также искренне поздравить Вас и всех казахстанцев с выдающимся достижением нашего соотечественника Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, – сказал Ерсин Балтагул.

В завершение Президент пожелал борцу достижения новых высоких результатов на международных состязаниях, что будет способствовать повышению авторитета нашей страны и дальнейшему укреплению уз дружбы между Казахстаном и Японией.

Касым-Жомарт Токаев наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс» ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения.

#Токаев #сумо #Ерсин Балтагул

