Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днем испанской нации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем поздравлении Глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.