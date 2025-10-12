Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании

Президент
56

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днем испанской нации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем поздравлении Глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Испания #король

