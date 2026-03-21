Президент о Новой Конституции: «Принята во благо подрастающего поколения»

Глава государства заявил о вступлении в силу новой Конституции с 1 июля и подчеркнул её стратегическую направленность на поддержку подрастающего поколения. По его словам, именно молодежь станет главной движущей силой реализации положений Основного закона

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область подчеркнул, что Основной закон станет ориентиром для молодых граждан и раскроет свой потенциал благодаря их активному участию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума. Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны. Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи», – отметил он.

Президент также уделил особое внимание роли молодежи в развитии страны. 

«Сегодня в Туркестанской области проживает около 700 тысяч молодых граждан – это треть всего населения региона. Можно с уверенностью сказать, что насколько глубока история этого священного места, настолько же светлым будет его будущее. Находясь в регионе, где проживает много наших юных соотечественников, я хотел бы еще раз повторить: как Президент я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию. Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения. Настоящий патриот – это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу. Достаток, обретенный честным трудом, всегда будет благодатным. Ленивые и бездеятельные люди никогда не смогут стать подлинными патриотами. Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела. Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми, это, прежде всего, конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине»,– подытожил Касым-Жомарт Токаев. 

