Свое мнение об этом он высказал в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, говоря о происходящих в мире событиях, отметил, что «мы стали свидетелями возникновения абсолютно новых явлений, к которым нам и последующему поколению предстоит адаптироваться».

«Другими словами, то, что еще недавно казалось по сути невероятным или невозможным, становится привычной нормой и даже обыденностью. На наших глазах происходит эрозия международного права. Усугубляется кризис доверия на международной арене. Военные расходы в мире достигли рекордного показателя: около трех триллионов долларов, а к 2035 году могут этот показатель может удвоиться. Растущая милитаризация подрывает усилия международного сообщества по построению справедливого миропорядка. В этих непростых условиях возрастает значение внешней политики. Она должна быть максимально сбалансированной, нацеленной на защиту и продвижение стратегических интересов нашего государства», - сказал он.

По словам Президента, в целом, в дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат.