Президент - об Авраамских соглашениях: Уверен в правильности решения

Свое мнение об этом он высказал в Кызылорде на V заседании Национального курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, говоря о происходящих в мире событиях, отметил, что «мы стали свидетелями возникновения абсолютно новых явлений, к которым нам и последующему поколению предстоит адаптироваться».

«Другими словами, то, что еще недавно казалось по сути невероятным или невозможным, становится привычной нормой и даже обыденностью. На наших глазах происходит эрозия международного права. Усугубляется кризис доверия на международной арене. Военные расходы в мире достигли рекордного показателя: около трех триллионов долларов, а к 2035 году могут этот показатель может удвоиться. Растущая милитаризация подрывает усилия международного сообщества по построению справедливого миропорядка. В этих непростых условиях возрастает значение внешней политики. Она должна быть максимально сбалансированной, нацеленной на защиту и продвижение стратегических интересов нашего государства», - сказал он.

По словам Президента, в целом, в дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства.  Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат.

«Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке. Любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм. Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений - это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания Президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке», - сказал Президент. 

