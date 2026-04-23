Президент побеседовал с Генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу

Глава государства принял Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу за активное участие в работе Регионального экологического саммита, подчеркнув, что данная платформа нацелена на поиски совместных путей решения общих экологических проблем Центральной Азии и сопредельных регионов.

В ходе встречи собеседники высказали заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.

Глава государства подтвердил, что Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность прав человека, демократии и верховенства закона в национальной повестке.

По его словам, РК реализует масштабную программу политической и институциональной модернизации, направленную на построение Справедливого Казахстана.

Отмечено, что проведенный референдум и принятие обновленной Конституции ознаменовали важный этап в трансформации политической системы страны. Реализуемые реформы нацелены на укрепление верховенства закона, повышение подотчетности властных институтов и формирование устойчивой модели государственного управления.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил Президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, Генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности Организации.

Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.