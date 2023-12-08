Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В целях дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План действий в области прав человека и верховенства закона (далее – План действий).

2. Правительству Республики Казахстан:

1) принять необходимые меры по реализации Плана действий;

2) на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана действий.

3. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Астана, Акорда, 8 декабря 2023 года

№409

Приложение: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ в области прав человека и верховенства закона.

В связи с подписанием указа Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост на странице в соцсети Х.

"В связи с Всемирным днем прав человека подписал Указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", – написал президент.