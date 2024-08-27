Глава государства поручил провести анализ деятельности спортивных федераций

Президент , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

А также пересмотреть подходы к их финансированию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его словам, поступает много жалоб на недостаточное внимание со стороны федераций к обеспечению наших спортсменов качественными медицинскими услугами.

«А ведь сегодня спортивная медицина во всем мире признана неотъемлемым элементом успешной спортивной подготовки. Это высокотехнологическая сфера, требующая инноваций, передовых научных знаний и высококвалифицированных специалистов. Государство выделяет необходимые ресурсы для этого, много средств поступает от спонсоров – федерации должны обеспечить их эффективное использование. Поручаю провести анализ деятельности республиканских федераций и пересмотреть подходы к их финансированию», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады.

Ранее президент отметил, что немаловажную роль в подготовке юных спортсменов играет их духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей.

«Как говорится, в здоровом теле должен быть здоровый дух. Спортсмены должны, прежде всего, заниматься спортом. Еще одна важная задача – повышение эффективности деятельности спортивных организаций. У многих из них отсутствуют методики для выявления лучших спортсменов с целью их дальнейшей профессиональной подготовки. В результате действительно талантливые юноши и девушки остаются незамеченными, а их потенциал – нераскрытым. Поэтому при проведении различных республиканских соревнований следует обеспечить соблюдение принципа справедливости. Отбор спортсменов должен осуществляться максимально открыто. Кроме того, требуется разработать единый стандарт подготовки спортсменов и принять меры, направленные на повышение квалификации тренеров и судей на основе современных методик», - говорит глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школ-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.

«Такие учебные заведения должны быть во всех регионах. В Алматы открылась новая База олимпийской подготовки, на которой наши спортсмены смогут проводить тренировки на самом высоком уровне. В настоящее время в столице строится Национальный университет спорта. Важно, что он будет ориентирован не только на образовательную деятельность, здесь также планируется создать современный исследовательский центр. Уверен, все эти меры обеспечат качественную подготовку нового поколения казахстанских спортсменов – будущих олимпийских чемпионов», – сказал президент.

Напомним, что ранее он заявил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет. Также глава государства считает, что необходимо отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

#Токаев #Спорт #федерации спорта

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