Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В поздравлении отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.
Президент пожелал Ерболу Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.
Ранее знаменосец сборной команды Казахстана стал бронзовым призером в лыжных гонках на Паралимпиаде.