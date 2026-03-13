Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В поздравлении отмечается, что благодаря упорному труду и силе духа спортсмен прошел сложный путь и добился выдающегося результата, достойного глубокого уважения.

Президент пожелал Ерболу Хамитову новых ярких побед, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

Ранее знаменосец сборной команды Казахстана стал бронзовым призером в лыжных гонках на Паралимпиаде.