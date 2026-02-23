Касым-Жомарт Токаев пожелал ему успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу – благополучия и процветания.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент направил поздравительную телеграмму императору Японии по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Императору Нарухито успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу – благополучия и процветания.