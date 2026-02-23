Президент поздравил императора Японии с днем рождения

Президент
30

Касым-Жомарт Токаев пожелал ему успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу – благополучия и процветания.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент направил поздравительную телеграмму императору Японии по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Императору Нарухито успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу – благополучия и процветания.

#президент #поздравление #Япония

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
На США вновь обрушились мощные снегопады
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
На основе идеи человекоцентричности
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Фехтовальщики из Казахстана завоевали две «бронзы» на ЧА среди кадетов
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Молодежь ощущает причастность к реформам
История региона в живописи
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Токаев освободил от должности Берика Шолпанкулова
Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета…
«Надёжность - новая сила»: опубликована статья Токаева в ам…
Президент подписал поправки по вопросам креативных индустрий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]