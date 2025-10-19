Президент страны поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025" Марата Байкамурова.

«Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі», - отметил глава государства.