Президент поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі, передает Kazpravda.kz
Президент страны поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025" Марата Байкамурова.
«Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі», - отметил глава государства.