Президент провел встречу с главой совета директоров CRRC

Президент
110

Главы государства принял председателя совета директоров CRRC Сунь Юнцая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень многолетнего партнерства с CRRC – одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на железнодорожном машиностроении.

Президент подчеркнул, что после его визита в Китай в октябре 2023 года взаимодействие с CRRC вышло на новый уровень. Была достигнута договоренность о поставке 100 магистральных и 100 маневровых тепловозов национальной компании «Қазақстан темір жолы». В ближайшем будущем КТЖ планирует дополнительно закупить 270 гибридных маневровых тепловозов.

Глава государства выразил уверенность в успешной реализации этих поставок и подчеркнул важность перехода к следующему этапу сотрудничества – локализации производства локомотивов и созданию сервисных центров в Казахстане. По его мнению, это позволит развивать отечественное машиностроение, создавать новые рабочие места и обеспечивать оперативное техническое обслуживание железнодорожной инфраструктуры.

Компания CRRC ежегодно производит более 2 тысяч локомотивов, 3 тысяч пассажирских и 50 тысяч грузовых вагонов, а также 11 тысяч единиц городского транспорта. Ее продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.

#президент #КТЖ #Китайская компания #тепловозы

