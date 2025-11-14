В ходе выступления на втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения, сообщает Kazpravda.kz

- Земля должна служить во благо народа. Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной, - сказал Президент.

Он сообщил, что Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса.

Также, по его словам, одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков.