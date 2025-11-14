Президент раскритиковал медленные темпы выделения земли под агробизнес

В ходе выступления на втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Земля должна служить во благо народа. Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное – не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной, - сказал Президент.

Он сообщил, что Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса.

Также, по его словам, одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков.

- Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости. Существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств. В своем Послании я поручил Правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение 7 дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу.

Следующий вопрос. Распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса. Главная обязанность тех, кто получает землю, – рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе, - заявил Токаев.

#Токаев #земля #пастбища #участки

