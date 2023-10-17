Президент РК встретился с премьером госсовета КНР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Китае, встретился в Пекине с премьером государственного совета КНР Ли Цяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, ранее достигнутых в ходе встреч лидера Казахстана с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Казахстана отметил, что с большим воодушевлением наблюдает за стремительным социально-экономическим развитием Китая.

«Правительство КНР эффективно решает важнейшие задачи по обеспечению устойчивости экономики в условиях мировой турбулентности. Мы высоко оцениваем весомый вклад Вашей страны в обеспечение стабильного развития всей мировой экономики. Казахстан традиционно придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем. Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и добрым соседом КНР. Сегодня казахско-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Этому способствуют активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства сообщил, что сегодня провел весьма продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Были достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению казахско-китайских многогранных отношений.

«В рамках моего визита сегодня было подписано 9 документов на уровне правительств, более 20 соглашений между бизнесом и различными структурами двух стран. В рамках Года казахстанского туризма в Китае хотел бы отметить высокую значимость соглашений о взаимном безвизовом режиме, о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, соглашений, которые предусматривают наше взаимодействие в области энергетики», – отметил президент.

В свою очередь Ли Цян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления двусторонних связей.

«Народы Казахстана и Китая объединяет многовековая дружба. В мае текущего года в интервью китайскому телевидению Вы поделились своими воспоминаниями о годах учебы и работы в нашей стране, удивив и покорив китайскую аудиторию отличным знанием китайского языка. Я тоже посмотрел интервью. Думаю, что оно дало мощный толчок упрочению дружбы между нашими странами.

По итогам Вашей встречи с председателем Си были достигнуты важные договоренности, которые служат ориентиром для открытия новой страницы «золотого 30-летия» отношений между нашими странами. Китайская сторона готова вместе с Вашими коллегами заниматься практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне, укреплять многовековые узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Ли Цян.

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, нефтегазохимии, геологоразведки, автомобилестроения, высоких технологий и цифровизации.

Наряду с этим подтверждено обоюдное стремление продолжить сотрудничество по совместному использованию трансграничных рек.