Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Осуществляются и другие важные инициативы на пути построения Справедливого Казахстана. Граждане получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны.

Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% – районных. Таким образом, система власти претерпела существенные изменения.

В обществе утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Можно прямо сказать, что столь масштабных преобразований в системе государственного управления в данном регионе прежде не было.

Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация. Приступили к реализации реформ в очень сложный для всего человечества период.

Пандемия, санкционное противостояние мировых держав, разрушение традиционных торговых маршрутов, различные конфликты и войны нанесли огромный ущерб развитию стран по всему миру. Последствия этой ситуации затронули и Казахстан. Однако мы своевременно приняли необходимые меры. Сохраняя потенциал отечественной экономики, продолжили ее динамичное развитие.

С 2019 года рост экономики страны составил 16 %, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Возможно, и эти цифры удастся превзойти. Это показывает, что Казахстан обладает крупнейшей экономикой в нашем регионе. ВВП на душу населения увеличился на 47%, достигнув 14 400 долларов. Это один из самых высоких уровней среди стран СНГ.

Объем золотовалютных резервов Казахстана достиг 58 млрд долларов. За семь лет внешнеторговый оборот увеличился на 83%, на сегодняшний день его объем составляет 142 млрд долларов».

