Президент считает важным задействовать потенциал духовной дипломатии

Президент,Религии
56
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По его словам, большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами.

«Уверен, религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности. На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах – все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать», – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Глава государства представил видение Казахстаном перспективных направлений укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога.

Первым приоритетом Президент считает важность задействовать потенциал духовной дипломатии на уровне международных и региональных организаций.

«Предлагаю обсудить ранее обнародованную мною идею «Движения за мир» под эгидой Съезда. Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений. Эта инициатива, основанная на общечеловеческих ценностях святости жизни, сострадания и милосердия, может объединить не только широкие массы верующих, но и политиков, представителей международных организаций, негосударственных структур, экспертов, молодежь.

Голос в защиту мира должен звучать настойчивее, и такие площадки, как Съезд, призваны этому способствовать. Большие надежды по-прежнему возлагаются на Организацию Объединенных Наций, которая остается незаменимой глобальной платформой. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность государствам – членам ООН за поддержку предложения Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Важно также усиливать роль таких региональных структур, как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств, – заявил он.

#дипломатия #духовность #религии #съезд

