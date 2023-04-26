Президент Турции наградил первого вице-министра по ЧС Казахстана

25 апреля в городе Анкаре наградили представителей чрезвычайных ведомств, руководивших спасательными подразделениями при ликвидации последствий разрушительного землетрясения в феврале 2023 года в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Среди представителей более 80 стран был и первый вице-министр по ЧС Казахстана Ибрагим Кульшимбаев. Он был награжден медалью за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Государственную награду вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Выражаю благодарность за награду. Хочу еще раз выразить слова соболезнования братскому турецкому народу. Спасибо всем, кто участвовал в спасении жизней, и спасателям, и дипломатическому корпусу. Мы верим, что народ Турции вскоре одержит победу над последствиями стихийного бедствия», – отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.

Казахстан направил в Турцию почти 100 своих спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

В ходе поисково-спасательных работ в трех регионах Турции подразделениям МЧС Казахстана удалось спасти 7 человек. Также они извлекли из-под завалов 88 тел погибших, в том числе 10 детей.

Казахстанские спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубических метров завалов.