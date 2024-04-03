Президента Перу обвиняют во владении драгоценностями на сумму $500 тыс.

В мире, Криминал, Коррупция
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Айман Аманжолова
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Генпрокурор республики Хуан Карлос Вильена сообщил, что ведомство изучает декларацию о доходах Дины Болуарте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: иллюстративное freepik.com

Прокуратура Перу в рамках расследования, ведущегося в отношении президента страны Дины Болуарте по делу о незаконном обогащении, обвинила главу государства во владении драгоценностями на общую сумму $500 тыс. Об этом в ходе выступления перед комиссией конгресса Перу заявил генпрокурор республики Хуан Карлос Вильена.

«В обвинение также включено владение браслетом Cartier, стоимость которого, согласно открытым источникам, составляет $56 тыс. Из этих же источников следует, что стоимость ювелирных украшений, которые президент носила за последние два года в ходе церемоний, превышает $500 тыс.», - указал генпрокурор, чье выступление транслировал телеканал Canal N.

Вильена добавил, что прокуратура также изучает декларацию о доходах Болуарте, согласно которой за последние два года президент стала богаче на 432 тыс. солей (около $116 тыс.). Кроме того, в рамках расследования ведомство намерено выяснить источники происхождения 1 млн солей (около $270 тыс.), обнаруженных на банковских счетах главы государства.

На прошлой неделе в доме президента Перу Болуарте правоохранители провели обыски. Прокуратура республики подозревает главу государства в незаконном обогащении. В резиденции, в частности, были найдены часы Rolex стоимостью около $13 тыс. В настоящее время устанавливаются источников доходов, на которые были приобретены предметы роскоши.

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