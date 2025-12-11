Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном
Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности.
Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.
– Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников, – сказал Касым-Жомарт Токаев.