Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности.

Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.