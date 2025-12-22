Он потребовал от Правительства принятия безотлагательных мер. Прежде всего, депутат отметил, что, несмотря на стратегические поручения Президента, доля отечественных сортов по основным сельхозкультурам, таким как картофель и сахарная свекла, до сих пор не превышает 10%.

Особую тревогу вызывает финансовый парадокс. По данным депутата, ежегодно из бюджета на субсидирование семеноводства выделяется свыше 12,5 миллиарда тенге, однако почти 8 миллиардов из этой суммы фактически направляются на поддержку закупа импортных семян. Таким образом, государственные средства, по сути, финансируют развитие селекционных систем зарубежных стран вместо укрепления собственного научного потенциала. Это, по мнению Закиржана Кузиева, создает прямую угрозу продовольственной безопасности Казахстана.

Депутат также указал на ряд внутренних системных проблем, существенно тормозящих развитие селекционно-семеноводческой отрасли. Во-первых, уровень использования элитных семян в сельском хозяйстве остается чрезвычайно низким — всего 7,1% от общего объема посевов, что почти вдвое ниже показателей России и Беларуси (15–18%). Во-вторых, отрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров: средний возраст казахстанских селекционеров составляет 61 год, при этом приток молодежи практически отсутствует. В-третьих, материально-техническая база большинства специализированных предприятий сильно устарела, оборудование изношено, что ведет к технологическому отставанию.

Кроме того, депутат затронул проблему сокращения земель, предназначенных для научных целей. В частности, он привел пример Научно-производственного центра зернового хозяйства им. А.И. Бараева в Акмолинской области, который лишился значительной части своих угодий: из первоначальных 12,9 тысячи гектаров в распоряжении осталось только 5,5 тысячи. Отсутствие прозрачного государственного контроля над оборотом и сертификацией семян, а также хаотический, непрозрачный и зачастую незаконный ввоз сортов были также отмечены как серьезные системные риски.

Для решения обозначенных проблем Закиржан Кузиев потребовал от Правительства принятия конкретных и срочных мер. Ключевым предложением стало обеспечение полного финансирования трех проектов Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) на сумму 16,7 миллиарда тенге уже в текущем году — без дробления и откладывания. По словам депутата, эти средства необходимы для срочного обновления материально-технической базы научных центров. Помимо этого, он призвал активизировать подготовку кадров через систему грантов и стажировок для привлечения молодежи, а также разработать отдельный законопроект, регулирующий охрану селекционных достижений с учетом международных стандартов. Отдельное требование касалось необходимости всесторонней ревизии земель, ранее изъятых у Центра им. Бараева.

В своем ответе Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил, что для системного развития семеноводства утвержден Комплексный план на 2024–2028 годы. Документ предусматривает снижение зависимости от импорта, разработку более 100 новых сортов и создание цифровой системы мониторинга. Глава Правительства признал важность трех проектов НАНОЦ на сумму 16,7 миллиарда тенге и сообщил, что они получили положительные заключения. Однако, касаясь вопроса о срочном выделении средств, Правительство сослалось на ограниченность бюджета. Было заявлено, что финансирование будет рассмотрено лишь в рамках формирования бюджета на 2026–2028 годы. Это означает, что крайне необходимое обновление научной базы откладывается как минимум на два года.

Что касается подготовки кадров, Премьер-министр сообщил, что профильные образовательные программы реализуются в трех вузах — КазНАИУ, КазАТУ им. С. Сейфуллина и ЗКАТУ им. Жангир хана. Кроме того, возобновлена работа студенческих механизированных отрядов. В части совершенствования законодательства Бектенов отметил, что разработка отдельного закона преждевременна, так как депутаты Мажилиса уже инициировали необходимые поправки. По поводу земельного вопроса Центра им. Бараева сообщено, что НАНОЦ проводит ревизию правоустанавливающих документов, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Таким образом, несмотря на признание проблем и наличие планов по развитию отрасли, Правительство не удовлетворило ключевое требование сенатора - обеспечить немедленное финансирование. Это оставляет критически важную для страны отрасль в подвешенном состоянии до 2026 года, продлевая зависимость Казахстана от импортных семян и повышая риски для продовольственной безопасности.