Проект Конституции не возвышает ветви власти, а устраняет правовые пробелы – Перуашев

Конституционная реформа
110
Айман Аманжолова
корреспондент

На очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев обозначил баланс ветвей власти, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Депутат отметил, что этой теме было специально посвящено отдельное заседание рабочей группы по Парламентской реформе в октябре прошлого года, созданной, как известно, в реализацию Послания Президента народу Казахстана от 8 сентября 2025 года.

«Уже тогда мы обсуждали и вырабатывали подходы по четкому разграничению полномочий Президента и Курултая. В этой связи, считаю, что в подготовленном проекте Новой Конституции эти полномочия распределены достаточно сбалансированно», – заявил Перуашев.

По его словам, Президент определяется как высшее должностное лицо Республики и в этом качестве обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти – и законодательной (парламента в лице Курултая), и исполнительной (Правительства), и судебной.

«Поэтому, касаясь взаимодействия Президента и Курултая, неверно оценивать их как «сохранение и укрепление политической монополии», это ошибочное трактование содержания конституционной реформы. Взаимоотношения Президента и Курултая – это не отношения разных ветвей государственной власти, это отношения института ответственности всей власти перед народом и одной из ветвей этой власти», – сообщил депутат.

Он отметил, что подготовленный проект Основного закона не предлагает возвышать ту или иную ветвь власти. В новой Конституции выстраивается система, где полномочия распределены между ними более равномерно и сбалансировано.

«Это делается за счет выстраивания новой политической системы, где функции представительства интересов общества напротив, расширяются путем создания Халық Кеңесі, а Курултай сосредотачивается на профессиональной законодательной работе и в его руках находятся все законодательные полномочия», – подчеркнул Азат Перуашев.

Также было отмечено, что предложенные решения не расширяют полномочия Президента, а восполняют имевшийся правовой пробел в регулировании, с учетом сегодняшних реалий и необходимости продвижения национальных интересов нашей страны.

«Учитывая, что нынешняя реформа по своей идеологии является продолжением и развертыванием на новом качественном уровне конституционной реформы 2022 года, нужно отметить, что уже тогда были заложены нормы, ограничивающие влияние Президента на Парламент, через введенный запрет состоять членом партии, что в условиях выборов Курултая по партийным спискам дополняет определенную независимость законодательного органа», – сообщил спикер.

По словам Азата Перуашева, передача Парламенту ряда функций по согласованию должностных лиц в ключевых органах, а также усиление гарантий защиты конституционных прав граждан, подчеркивают тенденции баланса и распределения полномочий в рамках единой вертикали государственного управления по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

В этой связи депутат заявил о готовности партии «Ак Жол» продолжить реализацию данной конституционной реформы в указанных и других законах.

#Казахстан #реформа

