На очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев обозначил баланс ветвей власти, передает Kazpravda.kz
Депутат отметил, что этой теме было специально посвящено отдельное заседание рабочей группы по Парламентской реформе в октябре прошлого года, созданной, как известно, в реализацию Послания Президента народу Казахстана от 8 сентября 2025 года.
«Уже тогда мы обсуждали и вырабатывали подходы по четкому разграничению полномочий Президента и Курултая. В этой связи, считаю, что в подготовленном проекте Новой Конституции эти полномочия распределены достаточно сбалансированно», – заявил Перуашев.
По его словам, Президент определяется как высшее должностное лицо Республики и в этом качестве обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти – и законодательной (парламента в лице Курултая), и исполнительной (Правительства), и судебной.
«Поэтому, касаясь взаимодействия Президента и Курултая, неверно оценивать их как «сохранение и укрепление политической монополии», это ошибочное трактование содержания конституционной реформы. Взаимоотношения Президента и Курултая – это не отношения разных ветвей государственной власти, это отношения института ответственности всей власти перед народом и одной из ветвей этой власти», – сообщил депутат.
Он отметил, что подготовленный проект Основного закона не предлагает возвышать ту или иную ветвь власти. В новой Конституции выстраивается система, где полномочия распределены между ними более равномерно и сбалансировано.
«Это делается за счет выстраивания новой политической системы, где функции представительства интересов общества напротив, расширяются путем создания Халық Кеңесі, а Курултай сосредотачивается на профессиональной законодательной работе и в его руках находятся все законодательные полномочия», – подчеркнул Азат Перуашев.
Также было отмечено, что предложенные решения не расширяют полномочия Президента, а восполняют имевшийся правовой пробел в регулировании, с учетом сегодняшних реалий и необходимости продвижения национальных интересов нашей страны.
«Учитывая, что нынешняя реформа по своей идеологии является продолжением и развертыванием на новом качественном уровне конституционной реформы 2022 года, нужно отметить, что уже тогда были заложены нормы, ограничивающие влияние Президента на Парламент, через введенный запрет состоять членом партии, что в условиях выборов Курултая по партийным спискам дополняет определенную независимость законодательного органа», – сообщил спикер.
По словам Азата Перуашева, передача Парламенту ряда функций по согласованию должностных лиц в ключевых органах, а также усиление гарантий защиты конституционных прав граждан, подчеркивают тенденции баланса и распределения полномочий в рамках единой вертикали государственного управления по формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».
В этой связи депутат заявил о готовности партии «Ак Жол» продолжить реализацию данной конституционной реформы в указанных и других законах.