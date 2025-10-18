фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

На церемонии в Акорде Президент отметил стратегическую значимость сферы гражданской защиты и выразил признательность героям мирного времени.

– Первая статья нашей Конституции провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан. Действительно, быть спасателем – это значит быть постоян­но готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия. Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными граж­данами, как вы. Ваша добросовестная служба – прекрасный пример для подрастающего поколения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы. Так, в прошлом году во время масштабных наводнений они спасали людей от стихии, эвакуировали их в безопасные места. Решительно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах.

– Посещая регионы, где произошли чрезвычайные ситуации, я своими глазами видел ваш поистине героический труд. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли общими силами преодолеть все испытания. В целом сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство уделяет большое внимание укреплению сферы гражданской защиты.

Пять лет назад было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, финансирование отрасли из республиканского бюджета увеличилось в 2,5 раза. Приняты конкретные и эффективные меры для развития системы. В частности, приобретены более 1 700 единиц специальной техники, построены 42 пожарных депо и спасательные станции. Началась модернизация районных подразделений в соответствии с требованиями времени.

Приоритетное внимание уделяется работе по улучшению социального положения спасателей. Президент напомнил, что за последние два года заработная плата специалистов МЧС выросла на 77%, кроме того, теперь им выплачивается специальная надбавка. Сотрудники отрасли также получили право на жилищные выплаты и социальные льготы.

– Данная работа непременно получит продолжение. Благодаря этим мерам укрепляется кадровый потенциал сферы гражданской защиты, – отметил Глава государства.

Природные и техногенные катастрофы происходят в мире все чаще. Поэтому особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела – спасателей нового поколения.

– С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения. Средства массовой информации, деятели искусства могут выступить в качестве пропагандистов этой в высшей степени сложной, опасной профессии, сопряженной со специальной подготовкой по целому ряду специальностей. Настоящие спасатели обладают специфическими знаниями и в военном деле, и в экономике, и в строительстве, и во многих других областях. Среди спасателей немало спортсменов, – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Правительству и профильному министерству предстоит уделить пристальное внимание своевременному предупреждению и эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Действия спасательных служб в центре и на местах – это единый, четко скоординированный механизм. Важно сделать упор на автоматизацию процессов управления и широкое внедрение цифровизации, других современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, – акцентировал Глава государства.

Наряду с этим, отметил он, в рамках идеологии «Закон и Порядок» министерством уже принимаются меры по усилению безопасности на промышленных объектах, значительно ужесточены противопожарные требования и строительные нормы.

Президент также подчеркнул: надо настойчиво, доходчиво разъяснять гражданам, в первую очередь детям и молодежи, правила безопасности во время пожаров, наводнений, землетрясений. Граждане должны знать, как вести себя во время бедствий, и в то же время соблюдать все меры безопасности в спокойное время, в обыденной жизни.

Важно утверждать в обществе нормы ответственного поведения во время отдыха на природе, купания в открытых водоемах, восхождения в горы, вождения в непогоду и других ситуациях, сопряженных с рисками для здоровья и жизни.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в деле укоренения таких жизненно важных установок, как самодисциплина, солидарность, взаимопомощь, спасатели должны служить примером для подрастающего поколения.

– Необходимо активно внедрять прак­тику неформального шефства подразделений МЧС над учебными заведениями, – предложил он. – Спасатели могли бы внести существенный вклад и в продвижение в обществе здорового образа жизни, популяризацию спорта среди детей и молодежи. Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку формирование сильного духом и физически здорового подрастающего поколения напрямую влияет на качество нашей нации в эпоху глобальных перемен.

По мнению Главы государства, Министерство по чрезвычайным ситуациям могло бы поддерживать рабочие контакты со спортивными федерациями и активно работать в этом направлении. В целом, отметил он, сегодня спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств.

– Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рек­ламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдает за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу Администрации Президента, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что поддержку спорта и физической культуры нужно рассматривать как почетную общественную миссию и большую гражданскую ответственность.

– Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом – это недопустимо. Поэтому государство поддерживает предпринимателей, в том числе крупных бизнесменов. Но государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола. Между Министерством спорта и туризма и спортивными федерациями должен развиваться равноправный диалог, сотрудничество с четким разграничением функций и полномочий. Стимулирование предпринимательской инициативы – это безусловный приоритет нашей государственной политики. Поэтому я уделяю особое внимание данному вопросу, – подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что на прошлой неделе прошло специальное совещание по ситуации в экономике, на котором отдельно рассматривались вопросы развития бизнеса в стране. Накануне в своем поручении Премьер-министру Глава государства вновь акцентировал внимание на необходимости поддержки малого и среднего бизнеса.

– Сейчас в ряд спортивных федераций приходит новое поколение бизнесменов, меценатов, перед которыми поставлены задачи по улучшению ситуации в сфере развития спорта. Мы уже чувствуем ответственный подход к работе, искреннюю заинтересованность в достижении значимых побед, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что сотрудники МЧС, спасатели, безусловно, всегда и везде думают о благополучии страны и стоят на страже безопасности наших граждан. По его словам, комплексная работа по модернизации системы гражданской защиты, всесторонней поддержке спасателей будет продолжаться. Набранный темп сбавлять никак нельзя, потому что от этого зависят жизни и благополучие граждан.

– Рисковать своей жизнью ради спасения других – это настоящий подвиг. Люди, оказавшиеся в опасности, прежде всего ждут помощи от спасателей. Сегодня сотрудники сферы гражданской защиты с честью выполняют свои обязанности. Они готовы проявить высшую степень самоотдачи перед лицом опасности. Немало среди них и тех, кто пожертвовал собственной жизнью. За прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя. Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена. Народная мудрость гласит: «Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер» («Труд ведет к подвигу, подвиг – к признанию»). Наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение торжественного мероприятия Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сообщила пресс-служба Главы государства.

Среди награжденных – спасатели, совершившие героические поступки, рискуя собственной жизнью.

Так, орденом «Айбын» I степени им. Сагадата Нурмагамбетова награжден оперативный дежурный управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Шинболат Азимбаев. Он работает в органах гражданской защиты с 2007 года и за время службы неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров.

Так, 7 сентября 2025 года при пожаре в жилом доме микрорайона Астана он организовал эвакуацию 20 человек и лично спас троих малолетних детей, находившихся в запертой квартире. Под его руководством на территории завода «Жамбыл Полимер» было предотвращено распространение огня на произ­водственные помещения, где находились газобутановые баллоны, способные спровоцировать мощный взрыв. Кроме того, Шинболат Азимбаев принимал участие в ликвидации пожара и последствий взрывов на складе боеприпасов войсковой части в Байзакском районе в 2021 году.

Орден «Айбын» III cтепени им. Рахимжана Кошкарбаева вручен командиру отделения специализированной пожарной части № 2 управления по чрезвычайным ситуациям Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области Руслану Кубетаеву. На службе он проявил себя как специалист, умеющий принимать верные решения в сложной обстановке.

К примеру, 3 августа 2025 года, прибыв на место вызова, Руслан Кубетаев незамедлительно организовал развертывание звена газодымозащитной службы, лично возглавил разведку в условиях сильного задымления и высокой температуры, благодаря его действиям были спасены жизни нескольких человек.

Пилот-инструктор летного под­разделения АО «Казавиаспас» Андрей Бухал получил из рук Главы государства медаль «Ерлігі үшін». На счету пилота – более 7 700 часов налета и множество спасенных жизней. В частности, он был в составе экипажа спасательного вертолета ЕС-145, который в мае 2021 года отправился на вылет в Чарынский каньон, где в результате сильного дождя произошел грязеселевой выброс: тогда в опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка.

Именно Андрей Бухал первым обнаружил ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спус­тился к пострадавшей и дос­тавил ее в ближайший населенный пункт. А в августе текущего года он участвовал в сложной поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе: в условиях разреженного воздуха, сильного ветра и минусовой температуры он успешно эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4 410 метров.

Медалью «Ерлігі үшін» наг­ражден также главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК, квалифицированный спасатель международного класса Игорь Максимов. За годы службы он участвовал во множестве сложнейших спасательных операций, включая тушение пожара в ущелье Горельник (2002), устранение ледовых заторов на реке Сырдарье (2004–2005), поисковые операции в ущелье Ким-Асар, на Куртинском водохранилище и в поселке Кызыл-Агаш (2010), ликвидацию последствий землетрясений в Турции и Афганистане (2023) и многие другие.

Еще одну медаль «Ерлігі үшін» Президент вручил командиру отделения пожарной части № 6 управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска ДЧС Западно-Казахстанской области Қанату Сәрсенғали, который в работе проявил себя решительным человеком и высоким профессионалом. Он, в частности, в январе 2024 года проявил мужество и оперативность при ликвидации пожара в Уральске, лично спас человека из горящего помещения. Во время паводков 2024 года активно участвовал в эвакуации жителей и имущества в Теректинском районе.

Также медалью «Ерлігі үшін» награжден командир отделения пожарной части № 23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области Жаныбек Сейт­жанов. Он служит с марта 2006 года, неоднократно проявлял решительность и профессио­нализм, спасая людей, рискуя собственной жизнью. Так, 5 мая 2025 года Жаныбек Сейт­жанов с помощью спасательного колпака эвакуировал троих жильцов из горящей квартиры.