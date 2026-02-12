Профессора MNU поддержали проект новой Конституции

Конституционная реформа
113
Айман Аманжолова
корреспондент

Ученые-юристы Maqsut Narikbayev University (MNU) выразили поддержку проекту нового Основного закона Республики Казахстан. В вузе прошел круглый стол на тему «Новая Конституция – новый этап развития государственности», передает Kazpravda.kz

Фото: MNU

Участники мероприятия обсудили проект новой Конституции, который сегодня был опубликован в средствах массовой информации. Доктор PhD, профессор MNU Марат Ахмади рассказал о проведенной работе по комплексным корректировкам текста Основного закона на государственном языке. Кроме того, члены Конституционной комиссии – доктора юридических наук, профессора MNU Унзила Шапак, Индира Аубакирова, а также член Конституционной комиссии - председатель правления MNU Талгат Нарикбаев рассказали об итогах работы комиссии, подчеркнув, что в проекте новой Конституции были учтены предложения профессоров университета.

«Как известно, накануне Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по принятию Новой Конституции. Мы посчитали обязанностью одним из первых обсудить проект нового Основного закона в нашем вузе, являющийся колыбелью научной правовой отрасли, где сконцентрировано сообщество отечественных юристов», - сказал председатель правления MNU, член Конституционной комиссии Талгат Нарикбаев.

В ходе круглого стола также выступили профессора вуза, принимавшие участие в разработке первой Конституции Казахстана. Emeritus Professor MNU, доктор юридических наук Толеш Каудыров отметил положительные отличия и улучшения в проекте нового Основного закона по сравнению с Конституцией 1993 года и Конституцией 1995 года. Напомним, ученые MNU внесли предложения по корректированию терминологических ошибок, смысловых неточностей, грамматических несоответствий и праволингвистических противоречий в казахской версии Конституции.

«Проект нового Основного закона вобрал в себя очень много ценностей. Дух Конституции намного увеличился, усилена наша национальная идентичность, предусмотрены положения, которые подчеркивают уникальность нас как казахстанцев. Опубликованный сегодня проект сложился в результате консенсуса. Деятельность Конституционной комиссии и работа различных площадок - всё было направлено для того, чтобы как можно больше учесть мнения, настроения и идеи общества», - сказала Associate Professor MNU, член Конституционной комиссии Индира Аубакирова.

Отметим, что по итогам круглого стола участники предложили продолжить работу данной диалоговой площадки и выразили поддержку проекту новой Конституции.

#Казахстан #реформа

