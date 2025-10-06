В этот процесс активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Год рабочих профессий в организациях среднего образования создаются 1 000 профильных классов, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс службы Минпросвещения, планируется охватить свыше 31 000 учащихся.

Кроме того, усиливается работа профориентационной службы, которая обеспечит полный охват учащихся профессиональной диагностикой.

Инициатива направлена на раннюю профориентацию, формирование интереса к техническому и профессиональному обучению и повышение его престижа.

«В 2025-2026 учебном году в Казахстане открываются профильные классы по следующим направлениям: техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экология, транспорт и логистика, сфера обслуживания, творчество и культура, медицина и социальное обслуживание. Профильные классы в казахстанских школах ориентированы на учащихся 9–11-х классов и функционируют в формате, направленном на выявление дефицита кадров в рабочих профессиях и других отраслях региона», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что целью является подготовка школьников к соответствующим специальностям. В этот процесс активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели.

Важно отметить, что направление профильных классов можно менять дважды в течение учебного года.