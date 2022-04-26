Программа импортозамещения до 2025 года разрабатывается в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы развития импортозамещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами по данному вопросу выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и министр энергетики Болат Акчулаков.

Как сообщил глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев, ведомством проведен анализ возможностей развития обрабатывающей промышленности (импорт за прошлый год – $38,3 млрд) с акцентом на импортозамещение. Был изучен опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости.

После проработки с акиматами регионов сформирован пул инвестиционных проектов, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции. Перечень включает в себя порядка 700 проектов, из которых 286 — ключевые импортозамещающие проекты.

В разрезе отраслей на обрабатывающую промышленность приходится 633 проекта с объемом инвестиций в 20,5 трлн тенге и созданием 108 тыс. рабочих мест. В этом году будет введено 165 проектов, остальные 498 будут реализованы с 2023 по 2026 годы.

Ключевые проекты этого года: строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области.

Всего по итогам реализации проектов будет замещено продукции на $9,1 млрд, рост несырьевого экспорта составит $17,2 млрд.

Ожидается выход на 2-ое место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100%, а также импортозамещение напольных покрытий и геосинтетики на 25%.

Для эффективной реализации программы планируется также параллельно реализовать системные меры поддержки бизнеса и стимулировать сбыт готовой продукции.

В ходе своего доклада глава МСХ РК Ербол Карашукеев сообщил, что по итогам 2021 года обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продовольственных товаров за счет отечественного производства составляет 80% и более.

При этом до конца 2025 года планируется ввод 24 мясокомбинатов, реализация 22 проектов по закладке садов на площади 8,2 тыс. га, запуск 20 молокоперерабатывающих заводов, строительство и расширение 23 птицефабрик, строительство нового сахарного завода.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что с учетом текущей геополитической ситуации импортозамещение приобретает особую актуальность для экономики Казахстана. Так, доля закупок товаров, работ и услуг отечественного производства в государственном, квазигосударственном секторах и среди недропользователей составляет 52%, из которых фактическая доля казахстанского содержания не превышает 40%.

За прошлый год импорт вырос почти на 8%. При этом основная часть импорта — продукция с высокой добавленной стоимостью, а экспорт — низкого передела.

«Для обеспечения конкурентоспособности экономики Казахстана необходимо менять эту тенденцию. В этой связи по поручению Главы государства готовится Программа импортозамещения до 2025 года, в рамках которой планируется доведение доли казахстанского содержания до 60%. Это даст импульс развитию новых производств, позволит создать 116 тыс. новых рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул, что мультипликативным эффектом при реализации компаниями крупных инвестпроектов будет создание пояса малых и средних предприятий вокруг них, что также положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов.

В этой связи акиматам регионов совместно с министерствами индустрии и национальной экономики поручено обеспечить своевременное подведение инфраструктуры для реализации проектов импортозамещения.

Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами и холдингом «Байтерек» поручено проработать вопросы финансирования проектов.

Кроме того, Министерству торговли необходимо пересмотреть механизм получения сертификатов СТ-KZ, а Министерству образования совместно с министерствами труда, индустрии, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, национальной экономики, финансов — проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров для обеспечения своевременного запуска производств.

Министерству индустрии совместно с центральными и местными исполнительными органами поручено доработать проект программы с учетом озвученных подходов и внести его в Правительство до 16 мая.