Программное обеспечение осталось обновить на 8 самолетах Airbus в Казахстане

Гражданская авиация
Международные аэропорты Астаны и Алматы на данный момент работают в штатном режиме, полеты выполняются, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По состоянию на 15 часов 29 ноября программное обеспечение обновлено на 23 самолетах, на остальных 8 (1 ВС в Актау, 3 ВС в Астане, 4 ВС в Алматы) воздушных судах продолжается в плановом режиме и будет завершено сегодня, сообщает комитет гражданской авиации.

Всего контролю подлежат 38 воздушных судов типа Airbus, из них: на 5 воздушным судам обновление не требуется, 2 воздушных судна на технической проверке (C-Check). 

Международные аэропорты Астаны и Алматы на данный момент работают в штатном режиме, полеты выполняются. 

В целях оказания помощи пассажирам при задержках рейсах развернут колл-центр на круглосуточной основе.

Для получения информации по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

Air Astana + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;

FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227);

SCAT +7 7252 99 88 80;

Qazaq Air + 7 727 356 14 14;

АО “Авиационная администрация Казахстана” +7 7172 798213. 

АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев” +7 7172 702-999

АО “Международный аэропорт Алматы” +7 727 228 00 19

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

#авиация #программное обеспечение #Airbus

