Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Министерство приступило к реализации поручений Главы государства, данных в рамках Послания народу Казахстана. В рамках реализации не менее трех проектов по переработке редких земельных металлов определены четыре перспективных направления развития отрасли: батарейные материалы, рециклинг и производство жаропрочных сплавов для турбодвигателей, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов, - доложил глава МПС.

По этим направлениям налажено стратегическое партнерство с ведущими странами (государства ЕС, США, Япония, Южная Корея и Китай) и планируется запуск производства галлия мощностью 15 тонн в год, чистого сульфата марганца (Taza Metal Technologies, продукция сертифицирована Tesla) и графита (Sarytogan Graphite) для элементов батарей.

Кроме того, в следующем году будет реализовано производство жаропрочных никелевых сплавов, рециклинга постоянных магнитов (РГП «Жезказганредмет», Ульбинский металлургический завод, ЕС).